Regresan “Calderonistas” al PAN; partido reforma estatutos e integra consejo nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Los calderonistas regresaron a la vida institucional del PAN al asistir algunos de ellos a la Asamblea Nacional, donde el partido reformó sus estatutos para dar cuerpo a su relanzamiento, nominar candidatos ciudadanos en las elecciones y facilitar el registro de militantes.

Al encuentro asistieron, entre otros, la ex candidata a la dirigencia nacional, Adriana Dávila; Roberto Gil Zuarth y la diputada Margarita Zavala, quien en 2013 renunció a su militancia panista.

A la exprimera dama del país se le preguntó si regresaría Felipe Calderón y otros ex panistas al PAN y dijo: “bueno, eso ya, están ahí”.

A través de una carta, el expresidente Felipe Calderón deseó éxito al PAN en el marco de su reforma estatutaria.

“Deseando éxito a los panistas en su Asamblea. Ojalá sigan lo que Carlos Castillo llamó apostar por nosotros mismos. Reencontrarse con sus principios, con sus gobiernos y con los ciudadanos”, escribió Calderón Hinojosa, quien a la fecha no es militante panista.

Además de la reforma de sus estatutos para abrir el partido a la ciudadanía, se integró un nuevo Consejo Nacional que acompañará la dirigencia de Jorge Romero Herrera en los próximos tres años.

En un centro de convenciones de Santa Fe, Ciudad de México, entre los miles de delegados de todo el país que se dieron cita para participar en la Asamblea Nacional, estuvieron los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, gobernadores; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el exsenador Santiago Creel.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, explicó que, con las reformas estatutarias, la afiliación al PAN será totalmente digital y accesible desde un teléfono celular:

“Como lo dijimos en el Frontón México, se abre la filiación a todo aquel que simplemente quiera dar un clic desde su celular, sin filtros, sin plumillas. Acción Nacional abierto para todas y todos, por el simple hecho de querer ser”, indicó.

Romero Herrera remarcó que las candidaturas se abrirán a toda la ciudadanía que quiera competir bajo las siglas del PAN y que su selección se definirá por el respaldo social, no por acuerdos de cúpulas:

“Hoy en conclusión aprobamos la auténtica meritocracia como método de selección de candidatos”, aseguró.

“Si tú un joven, si tú mujer u hombre que me escuchas quieres ser candidato, porque quieres ser diputado o diputada, tú entras a esa contienda. Y si eres quien más gusta, vas a ser nuestra candidata y te firmo que nuestra diputada”, subrayó.

Como parte de la nueva etapa del partido, Romero anunció la conformación de una gran estructura territorial y digital en todo el país:

“Adelanto que el siguiente gran proyecto de esta dirigencia será la construcción del mayor ejército de tierra y ejército digital que jamás haya tenido Acción Nacional”.

El dirigente nacional adelantó que en 2026 el PAN presentará el Plan de Acción por México, en el que se plasmará su nuevo proyecto de nación en el que se dejarán en claro las propuestas en materia de seguridad, salud, economía, educación, ciencia, medio ambiente desarrollo social y campo.

