Diputados eligen a Aureliano Hernández como titular de la Auditoría Superior de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados de México eligió con 472 votos al economista Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Propuesto en primer lugar de una terna que previamente fue aprobada por unanimidad en comisiones, Hernández Palacios ocupará el cargo durante ocho años, del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034.

El nuevo auditor relevará al actual titular, el economista David Colmenares Páramo, quien buscó sin éxito su reelección en medio de críticas de distintas fuerzas políticas, incluidos legisladores de la llamada Cuarta Transformación, y finalmente no fue incluido en la terna final.

Antes de su designación, el nuevo auditor se desempeñaba como auditor especial del Gasto Federalizado en la ASF, cargo que ocupaba desde 2025 y desde el cual estaba encargado de revisar el uso de recursos federales ejercidos por estados y municipios, rubro donde suelen detectarse las mayores irregularidades.

Perfil y vínculos

Durante la discusión legislativa se mencionó que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A pesar de ello, legisladores de distintos partidos destacaron su trayectoria profesional y perfil técnico.

Entre otros cargos, Hernández Palacios también se desempeñó como director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios capitalina.

Aval de los partidos

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado Javier Herrera, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que el proceso de selección fue “excepcional, pulcro y objetivo”, privilegiando la trayectoria profesional y la honorabilidad de los aspirantes.

Por su parte, la diputada Amparo Olivares, del Partido Acción Nacional, consideró positivo el proceso, aunque señaló que hubiera sido deseable la participación de más mujeres.

El diputado Carlos Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, calificó la integración de la terna como “un esfuerzo histórico”, mientras que Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, destacó el trabajo plural de la comisión.

Desde Morena, la diputada Gissel Santander afirmó que cualquiera de los tres aspirantes contaba con el perfil adecuado para encabezar la auditoría.

Promete independencia

Tras su elección, Hernández Palacios aseguró que su gestión se caracterizará por la independencia.

“No vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser solo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a la soberanía”, declaró.

El nuevo auditor insistió en que ejercerá el cargo con independencia y honestidad, y afirmó sentirse orgulloso de asumir la responsabilidad al frente del órgano encargado de fiscalizar el gasto público federal.