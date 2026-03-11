Irán lanza nueva ofensiva contra Israel y bases de EU en el Golfo

Comparte esta Noticia

TEHERÁN.- En el undécimo día de guerra, Irán lanzó una nueva ofensiva contra Israel con ataques a infraestructura energética, instalaciones militares y objetivos estratégicos, además de bombardear bases de Estados Unidos en varios países del Golfo Pérsico.

De acuerdo con el ejército iraní, drones de su fuerza aérea atacaron instalaciones de una refinería y depósitos de combustible en el puerto de Haifa, en el norte de Israel. También fueron lanzados misiles contra zonas de Jerusalén oeste y Tel Aviv.

Posteriormente, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica informó que ejecutó ataques contra la base aérea de Ramat David y el aeropuerto civil de Haifa, además de bombardear lo que describió como “lanzadores de misiles ocultos” del ejército israelí al este de Tel Aviv.

Israel responde con nuevos bombardeos

En respuesta, Israel lanzó ataques contra un complejo subterráneo de desarrollo de armas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y realizó bombardeos contra infraestructura del grupo Hezbollah al sur de Beirut.

Autoridades locales informaron que el número de muertos en Líbano supera los 570, mientras que la Organización de las Naciones Unidas reportó más de 760 mil personas desplazadas por los enfrentamientos.

Ataques en países del Golfo

La ofensiva iraní también alcanzó bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

En Emiratos Árabes Unidos, autoridades reportaron dos nuevas muertes después de que nueve drones impactaron el país. Bomberos controlaron un incendio en la ciudad industrial de Ruwais, donde se ubican plantas petroquímicas.

Por su parte, en Bahréin un ataque alcanzó un edificio residencial en la capital, Manama, con saldo de una persona muerta y ocho heridas.

El Ministerio de Defensa bareiní señaló que desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel se han interceptado más de 100 misiles balísticos y 175 drones.

Amenazas por el petróleo de Medio Oriente

En medio de la escalada, autoridades iraníes advirtieron que el suministro petrolero de la región podría verse afectado si continúan los bombardeos.

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Ali Larijani, lanzó un mensaje dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, al advertir que Teherán no permitirá la salida de petróleo de Medio Oriente mientras continúe la ofensiva militar.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que su país resistirá los ataques y afirmó que quienes intenten destruir a Irán “desconocen su historia”.

El Ministerio de Salud iraní informó que más de 15 mil personas han resultado heridas por los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv.

Además, autoridades iraníes reportaron la detención de 30 personas acusadas de espionaje, entre ellas un extranjero.

El gobierno de Teherán también calificó como “terrorismo” la muerte de cuatro diplomáticos iraníes durante un bombardeo ocurrido el domingo pasado en Beirut.