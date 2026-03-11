SCJN discutirá retirar amparo a Xcaret por uso de patrimonio cultural maya

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este jueves un proyecto que propone suspender definitivamente el amparo que permitió a la empresa turística Grupo Xcaret continuar utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su promoción comercial y en sus parques turísticos.

El proyecto fue elaborado por la ministra María Estela Ríos González y plantea revocar el amparo indirecto que en su momento concedió el juez Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México a la empresa.

La propuesta se basa en la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial, así como su propiedad intelectual colectiva.

De acuerdo con el proyecto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la protección del patrimonio cultural indígena y establecer mecanismos de reparación cuando dichos bienes hayan sido utilizados sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Asimismo, se plantea que todo el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos se considera reservado a sus comunidades, por lo que su uso o aprovechamiento queda prohibido si no existe autorización expresa conforme a la legislación vigente.

Un posible precedente para el turismo

Si el pleno de la Corte falla a favor de los representantes mayas, la decisión podría abrir un debate entre el sector turístico y el cultural, ya que numerosas empresas en la Península de Yucatán utilizan símbolos y tradiciones mayas como parte de su oferta turística.

El proyecto subraya que estos elementos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios, por lo que su explotación comercial debe contar con el consentimiento de las comunidades.

Origen de la controversia

El conflicto comenzó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo —órgano que agrupa a dignatarios de los centros ceremoniales mayas del estado— presentó una reclamación contra Grupo Xcaret.

La organización solicitó que la empresa dejara de utilizar símbolos culturales mayas sin autorización, entre ellos tradiciones como Hanal Pixán, el juego de pelota, la travesía sagrada maya y la danza de los búhos.

Durante el proceso, el Instituto Nacional del Derecho de Autor intervino para pedir a la empresa abstenerse de usar dicha iconografía. No obstante, el 27 de febrero de 2025, Grupo Xcaret obtuvo un amparo que le permitió seguir utilizándola mientras continuaba el litigio.

Posteriormente, en octubre de 2025, el entonces presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso al pleno del máximo tribunal para emitir una resolución definitiva.

De confirmarse el proyecto, la empresa deberá retirar las imágenes y elementos culturales mayas utilizados en sus espacios turísticos y materiales promocionales.

Grupo Xcaret administra varios parques en el Caribe mexicano, entre ellos Xcaret, Xplor, Xplor Fuego y Xenses, en Playa del Carmen; Xoximilco y Xavage, en Cancún; y Xel-Há, en Tulum.

También opera el complejo hotelero integrado por Hotel Xcaret México, La Casa de la Playa y Hotel Xcaret Arte, que forman parte de su oferta turística en la región.