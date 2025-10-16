Inicia Mara Lezama en Felipe Carrillo Puerto la construcción del Mercado Público Municipal

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- Con una inversión municipal superior a los 26 millones de pesos, comenzó la construcción del nuevo mercado público en Felipe Carrillo Puerto, una obra histórica que beneficiará a todo el municipio y sus comunidades.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada por la presidenta municipal Mary Hernández, destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de locatarias y locatarios, quienes durante años esperaron la modernización del espacio. “Muy pronto será una realidad y permitirá a las familias carrilloportenses ofrecer y adquirir productos con higiene, comodidad y seguridad”, aseguró la Gobernadora.

La presidenta Mary Hernández explicó que el nuevo mercado, que contará con más de 3 mil 500 metros cuadrados, se convertirá en un punto de encuentro para la vida diaria del municipio, donde se podrán comercializar frutas, verduras y productos del campo, así como disfrutar de comidas caseras en un ambiente seguro.

Durante el inicio de obra, se enfatizó que los trabajos se realizarán en un plazo aproximado de 90 días, generando empleo para la población local y utilizando materiales de la región. “Así gobernamos en esta nueva forma de gobierno, de la mano del pueblo y con certeza de que los recursos regresan a la comunidad”, subrayó la Gobernadora.

Con esta inversión, Felipe Carrillo Puerto refuerza su economía local y avanza en la transformación social y comunitaria impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, promoviendo la participación activa de las mujeres en la gestión pública.