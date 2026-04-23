Sheinbaum ordena investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno inició de manera automática una investigación administrativa tras las denuncias relacionadas con el actual titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

El caso surge luego de que se diera a conocer que su hijo residió durante aproximadamente seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido, entre 2021 y 2022, cuando Ebrard se desempeñaba como canciller.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, ante la presentación de quejas, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno debe revisar si existió alguna violación normativa o uso indebido de recursos públicos.

Sheinbaum añadió que, en caso de detectarse vacíos legales, se deberán establecer reglas más claras sobre el uso de las sedes diplomáticas.

La polémica se originó tras la publicación del reportaje “Los huéspedes VIP de la embajada de Londres”, difundido por El Universal, en el que se documentó la estancia del hijo del funcionario en la residencia oficial.

Al respecto, Ebrard reconoció el hecho, pero rechazó cualquier irregularidad. Afirmó que la decisión respondió a una situación personal durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que no se utilizaron recursos públicos de manera indebida.

Según su versión, la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena ofreció alojamiento a su hijo en ese contexto.

Por su parte, el titular de la política exterior, Roberto Velasco, informó previamente que el Órgano Interno de Control ya realiza una revisión sobre posibles irregularidades administrativas y financieras en dicha representación diplomática.

La investigación en curso determinará si hubo faltas legales o administrativas, así como posibles responsabilidades derivadas del caso.