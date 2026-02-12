Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; reportan dos militares heridos

WASHINGTON.- Dos buques de la Marina de Estados Unidos que forman parte del reforzamiento militar desplegado en el mar Caribe colisionaron durante una maniobra de abastecimiento en altamar, incidente que dejó como saldo dos elementos con heridas leves, informó este jueves el Comando Sur.
El choque ocurrió el miércoles entre el destructor USS Truxtun y el buque de suministro USS Supply, mientras realizaban una operación de reabastecimiento en navegación, procedimiento que implica que ambas embarcaciones avancen en paralelo a corta distancia para transferir combustible y provisiones mediante mangueras y cables.
De acuerdo con el comunicado oficial, dos integrantes del personal resultaron con lesiones leves tras el incidente y fueron reportados en condición estable. El Comando Sur precisó además que ambos buques continúan operando sin contratiempos tras la colisión.
El USS Truxtun se integró recientemente al amplio despliegue naval estadunidense en el Caribe, que actualmente suma 12 embarcaciones, entre ellas el portaaviones USS Gerald R. Ford —considerado el más grande del mundo— así como buques de asalto anfibio con miles de marines a bordo.
El destructor había partido de su base en Norfolk, Virginia, el pasado 3 de febrero; sin embargo, debió regresar temporalmente para atender una “reparación emergente de equipo”. Finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según confirmó un funcionario naval bajo condición de anonimato al tratarse de información operativa sensible.
El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la colisión, un hecho poco común en la flota de guerra estadunidense. El antecedente más reciente ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman impactó contra un buque mercante cerca del canal de Suez, en Egipto, incidente que solo ocasionó daños menores y no dejó personas heridas.
El nuevo percance ocurre en un contexto de alta presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, región donde Washington ha incrementado su actividad naval en los últimos meses.