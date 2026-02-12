Pierde aeropuerto de Cancún 1.2 millones de pasajeros en dos años

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún inició el año con una disminución en el número de pasajeros durante enero, en comparación con el mismo mes de 2025, lo que confirma una tendencia a la baja respecto a los niveles históricos alcanzados en 2023, cuando la terminal registró un récord de 32.7 millones de viajeros en todo el año.

De acuerdo con cifras operativas, el tráfico de pasajeros nacionales fue el más afectado. En enero de 2026 la terminal movilizó 743 mil 606 viajeros domésticos, cifra inferior a los 813 mil 464 registrados en enero del año anterior, lo que representa una caída de 8.6 por ciento.

En contraste, el mercado internacional reportó un crecimiento marginal de 2.2 por ciento; sin embargo, este incremento no fue suficiente para compensar la baja en el segmento nacional ni para recuperar el ritmo que el aeropuerto había logrado en años previos.

La desaceleración se observa también en el comparativo semestral. Entre enero y junio de 2023, el aeropuerto de Cancún movilizó 16.6 millones de pasajeros; para el mismo periodo de 2024 la cifra descendió a 16.2 millones y en 2025 cayó a 15.4 millones, lo que implica una reducción acumulada de 1.2 millones de viajeros en dos años.

Ante este panorama, autoridades estatales han matizado la lectura de las cifras. El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, señaló que no debe perderse de vista que antes de la pandemia de covid-19 la terminal aérea rondaba los 25 millones de pasajeros anuales, por lo que, comparado con los niveles previos al confinamiento, el flujo actual se mantiene elevado.

En la misma línea, el subsecretario de Turismo estatal, Andrés Aguilar, aseguró que el Caribe mexicano cerró 2025 con más de 20 millones de visitantes con pernocta. Aunque este volumen no representó un crecimiento respecto a 2024, sostuvo que tampoco existe una caída en la afluencia turística, sino una reconfiguración de rutas y puntos de entrada, particularmente con el fortalecimiento del Aeropuerto Internacional de Tulum, que ya supera el millón de pasajeros anuales.

De esta manera, mientras Cancún muestra señales de ajuste en su dinámica de crecimiento, el comportamiento del turismo en Quintana Roo apunta a una redistribución del flujo aéreo dentro del propio estado.