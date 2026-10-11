Durazo advierte a Morena que ganar encuestas no garantiza compromiso con la transformación

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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que obtener resultados favorables en las encuestas internas no garantiza que los aspirantes representen los principios del partido, por lo que llamó a revisar los mecanismos de selección de quienes buscan encabezar las coordinaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la sesión del Consejo Nacional celebrada este sábado, el también gobernador de Sonora cuestionó las prácticas de algunos aspirantes que, según señaló, recurren al pago de espacios en medios de comunicación para incrementar artificialmente su popularidad y mejorar sus posibilidades de obtener una designación.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”, expresó ante los integrantes del órgano partidista.

Durazo sostuvo que los resultados de las encuestas deben analizarse junto con la trayectoria, los compromisos y la identificación de los aspirantes con los principios que dieron origen a Morena, en lugar de considerar únicamente sus niveles de reconocimiento público.

El dirigente advirtió que existen incentivos que pueden distorsionar los procedimientos internos, particularmente cuando los participantes buscan posicionarse mediante estrategias de promoción que no necesariamente reflejan un respaldo construido entre la militancia y las bases sociales del movimiento.

En ese sentido, criticó a quienes, de acuerdo con sus señalamientos, destinan recursos al pago de medios de comunicación para presentar una imagen de popularidad que no corresponde con su presencia real entre los simpatizantes.

“Ganar así no sirve al movimiento”, afirmó al referirse a esas prácticas, que consideró contrarias al propósito de los procesos de selección partidista.

Sus declaraciones se produjeron mientras Morena desarrolla procedimientos internos para definir las coordinaciones estatales y distritales relacionadas con su organización política de cara a los comicios de 2027.

Durazo planteó que el partido debe fortalecer los criterios de valoración de sus aspirantes para evitar que la competencia interna se concentre exclusivamente en la capacidad de obtener buenos resultados en las mediciones de opinión.

Consideró necesario que las decisiones también tomen en cuenta la congruencia política y el compromiso de quienes buscan asumir responsabilidades dentro de la estructura partidista.

El gobernador de Sonora recordó que Morena surgió de un movimiento social y político que, desde su perspectiva, tiene objetivos que van más allá de la distribución de posiciones entre sus integrantes.

“Hay que recordar siempre que no nacimos para administrar cuotas de poder”, expresó al llamar a la militancia a mantener presentes los motivos que dieron origen a la organización.

En su intervención, señaló que el partido debe conservar su compromiso con la construcción de un país más justo, democrático, igualitario y soberano, principios que consideró fundamentales para orientar las decisiones internas.

También exhortó a los dirigentes y aspirantes a evitar que las disputas por posiciones políticas desplacen los objetivos generales del movimiento.

El presidente del Consejo Nacional sostuvo que la organización debe mantener una visión de largo plazo y evitar que las decisiones relacionadas con los procesos electorales se reduzcan a los intereses inmediatos de quienes participan en ellos.

Durante la misma sesión, Durazo abordó la relación de Morena con sus aliados políticos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y pidió preservar los canales de diálogo para mantener la colaboración entre las tres organizaciones.

El gobernador consideró que sería un error conducir las negociaciones bajo la idea de que la eventual separación de alguno de los partidos aliados significaría necesariamente una derrota electoral.

“Sería un error partir en nuestros acuerdos de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder. Tenemos que partir de lo que juntos podemos ganar”, señaló.

Con ese planteamiento, llamó a los representantes de Morena, el PVEM y el PT a concentrarse en las posibilidades de colaboración y en los acuerdos que puedan construir de manera conjunta.

Durazo también pidió evitar declaraciones o acciones que deterioren las relaciones entre las fuerzas políticas que han participado en alianza durante los procesos electorales recientes.

“No demos gusto a quienes llevan años frotándose las manos y redactando el acta de defunción de nuestra alianza”, manifestó ante los integrantes del Consejo Nacional.

El dirigente sostuvo que las diferencias entre los partidos deben atenderse mediante negociaciones y mecanismos de entendimiento, sin asumir de antemano que cualquier desacuerdo conducirá a una ruptura.