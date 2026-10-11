Prevén concluir Parque de la Memoria Balam Tun en Chetumal antes de finalizar 2026

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CHETUMAL.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno de Quintana Roo preparan un convenio de colaboración para definir las responsabilidades de operación, mantenimiento y conservación del Parque de la Memoria Balam Tun, en Chetumal, cuya construcción registra un avance del 80 por ciento y se prevé concluir antes de finalizar 2026.

Carlos Flores Hidalgo, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), informó que las autoridades estatales y federales iniciaron conversaciones para establecer los mecanismos mediante los cuales se administrará y dará mantenimiento al espacio una vez que abra sus puertas al público.

El funcionario explicó que el proyecto se desarrolla en un terreno propiedad del Gobierno del Estado, mientras que el INAH participa en los trabajos relacionados con el patrimonio arqueológico que formará parte del nuevo atractivo cultural de la capital quintanarroense.

Ante la proximidad de su conclusión, ambas instancias buscan formalizar un acuerdo que permita coordinar las actividades necesarias para conservar las instalaciones y garantizar su funcionamiento después de la inauguración.

“La intención es que este año ya podamos concluir con estos trabajos que viene haciendo el propio INAH en un espacio que es propiedad del Gobierno del Estado y este convenio precisamente es el que va a llegar a formalizarse para tener un trabajo en conjunto para operar”, declaró Flores Hidalgo.

El Parque de la Memoria Balam Tun ocupará una superficie de 2.8 hectáreas dentro de las instalaciones del nuevo Parque Quintana Roo, ubicado a la salida de Chetumal, y albergará al menos 36 pirámides y monumentos prehispánicos originales procedentes de la región.

La iniciativa contempla la integración de estas estructuras arqueológicas en un espacio destinado a su exhibición y conservación, con el propósito de incorporar un nuevo atractivo cultural a la oferta de la ciudad.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto también ha estado acompañado de cuestionamientos relacionados con el manejo de las piezas arqueológicas.

Investigadores del INAH presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños a elementos del patrimonio arqueológico vinculados con los trabajos de construcción.

Pese a estos señalamientos, el director de la Agepro aseguró que las obras continúan y que actualmente presentan un avance físico de aproximadamente 80 por ciento.

Las denuncias constituyen un asunto distinto del procedimiento administrativo que las autoridades buscan establecer para el funcionamiento del parque, por lo que la preparación del convenio no implica una resolución sobre los presuntos daños denunciados.

Flores Hidalgo señaló que el Gobierno estatal mantiene comunicación con el INAH para definir las responsabilidades que corresponderán a cada institución en el cuidado del sitio, considerando tanto las instalaciones como los elementos arqueológicos que serán exhibidos.

La intención es contar con un esquema de colaboración que permita atender las necesidades de conservación del patrimonio y las labores de mantenimiento que requerirá el espacio durante su operación.

El funcionario indicó que hace aproximadamente una semana sostuvo reuniones con los trabajadores involucrados en la construcción, con quienes revisó el estado de los trabajos y las perspectivas para su conclusión.

A partir de esos encuentros, estimó que el proyecto podrá terminarse sin contratiempos antes de que concluya el presente año, aunque no precisó una fecha definitiva para su apertura al público.

El Parque de la Memoria Balam Tun forma parte de las instalaciones del nuevo Parque Quintana Roo, un espacio que incorporará este conjunto de monumentos prehispánicos como uno de sus principales componentes culturales.

La presencia de al menos 36 estructuras arqueológicas originales convierte su conservación en un aspecto central del proyecto, por lo que el acuerdo entre el INAH y el Gobierno estatal deberá establecer las condiciones de cuidado y mantenimiento posteriores a la entrega de las obras.