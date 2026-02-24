EE. UU. intercepta tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo al crudo caribeño

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que fuerzas militares estadounidenses interceptaron en el océano Índico al petrolero Bertha, acusado por Washington de violar el bloqueo que ha impuesto sobre operaciones de crudo relacionadas con Venezuela y Cuba en el Caribe y de intentar eludir ese cerco naval.

Según el Pentágono, la embarcación, que navegaba en el área bajo la jurisdicción del United States Indo‑Pacific Command, fue abordada sin incidentes durante “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje”. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el barco desafiaba la “cuarentena” establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados e intentó escapar de la vigilancia estadounidense.

El Bertha, que figura con bandera de las Islas Cook, es el tercer petrolero interceptado tras el Aquila II y el Veronica III en operaciones similares en el mismo sector del océano, y formaría parte de una flotilla de cerca de 16 tanqueros sancionados que supuestamente intentaron eludir el bloqueo en aguas caribeñas.

El anuncio incluyó la reafirmación de la postura estadounidense de que “las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados”, y que las fuerzas de su país continuarán persiguiendo embarcaciones vinculadas a operaciones de crudo consideradas ilícitas bajo las medidas vigentes.