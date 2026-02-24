Violenta jornada dominical remarca ausencia y negligencia de Diego Castañón en Tulum

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- La jornada de violencia y caos experimentada el domingo en Quintana Roo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dejó más que confirmada la ausencia, distancia y negligencia del alcalde Diego Castañón hacia el pueblo de Tulum, al que h ha dejado abandonado a su suerte y sin información oficial aún 48 horas después de sucedidos los hechos.

Como es su hábito desde que su familia se regresó a residir a Nuevo León, el alcalde Diego Castañón no estaba el fin de semana en Tulum, sino en esa entidad del norte de México, a poco más de 2 mil kilómetros de distancia, mientras que su municipio se convertía en uno de los sitios donde los sicarios del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) decidieron hacer abierta manifestación de su presencia.

Lo más llamativo es que al día siguiente, el lunes, ni la gravedad de los hechos ocurridos, ni el interés de aparentar que está atento de su gobierno, motivaron al ajeno alcalde a adelantar su regreso a Tulum, y lo peor es que tampoco tuvo interés en al menos emitir un mensaje a la ciudadanía sobre la situación del municipio desde sus redes sociales personales o las del ayuntamiento, dejando al pueblo de Tulum sin información oficial de su gobierno y con la clara confirmación de que su principal autoridad lo tiene en el abandono.

Ni un mensaje, ni un reporte, absolutamente nada surgió de un negligente Diego Castañón el domingo y el lunes sobre la situación que experimentó Tulum, que fue el municipio con más vehículos incendiados después de Playa del Carmen, cinco con los que fueron bloqueadas dos carreteras, además de provocarse el incendio de un negocio y verificarse un tiroteo en el que salió lesionado un sujeto.

El equipo de Diego Castañón quiso engañar el lunes a la ciudadanía con un video en sus redes sociales de una supervisión a una obra de bacheo, que está claramente grabado días antes, pero que además confirma que se trata de un alcalde ajeno a la violencia que acababa de padecer su comunidad, de la cual no habla, y que prefiere dedicarse a las “noticias buenas”, como la promoción del carnaval.

Y antes de eso sólo tiene la publicación de una “cascarita” de futbol con los taxistas de Tulum, jugada antes de irse a Nuevo León, mientras en la víspera dos sujetos provocaron una balacera en una colonia de la ciudad.

Tampoco el alcalde se ha presentado ante sus elementos de la Policía Municipal, de la cual es el jefe por ley, para reforzar el espíritu de cuerpo y mostrar compromiso como autoridad con las responsabilidades que los tocó cumplir para contener la reacción de la delincuencia.

La ausencia y la carencia de información a sus gobernados se han prolongado hasta el martes, pues en confirmación de que el alcalde se mantiene ausente de Tulum o escondido al público, esta mañana no estuvo presente en el acto cívico conmemorativo del Día de la Bandera, que fue encabezado por la segunda regidora Ileana Canul viuda de Dzul y la directora de Gobierno Liliana Canché Góngora.

Alto contraste con gobernantes de municipios afectados

Esta desatención y distanciamiento hacia el pueblo de Tulum contrasta con la presencia que buscaron mostrar las alcaldesas y el alcalde de los otros tres municipios del norte de Quintana Roo que también padecieron actos de violencia el domingo.

Aunque su papel en la Mesa de Seguridad no fue de participantes protagónicos, las alcaldesas Estefanía Mercado, de Playa del Carmen, y Ana Patricia Peralta, de Benito Juárez, así como el alcalde José Luis Chacón Méndez, de Cozumel, procuraron el lunes mostrarse ante sus ciudadanos y sus policías en atención de la jornada caótica y violenta que habían pasado.

Playa del Carmen fue el municipio donde el mayor número de vehículos fue incendiado por la delincuencia, con siete, y el lunes la alcaldesa Estefanía Mercado hizo acto de presencia en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), cuya labor fue importante en la reacción para contener los hechos delictivos del domingo.

Allí se mostró ante los elementos de su Secretaría de Seguridad y emitió un reporte en video de las acciones desplegadas para devolver la tranquilidad a Playa del Carmen, como el despliegue permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo el municipio, con un total de 452 unidades operativas activas, entre patrullas, motocicletas y vehículos especializados.

Asimismo, dio a conocer que se reportó saldo blanco durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, luego de los incidentes relacionados con la quema de vehículos, y que se mantenía el monitoreo permanente de distintos puntos de la ciudad durante las últimas 24 horas.

Ana Patricia Peralta, la alcaldesa de Benito Juárez, desde temprana hora participó en la Mesa de Paz Regional en Cancún, para coordinarse con autoridades y fuerzas del estado y la federación, luego de que en su municipio fueron quemados tres vehículos en la carretera libre a Leona Vicario.

Allí se trató la coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) del gobierno del estado, dirigido por el Capitán de Corbeta de Infantería de Marina Aldo Alegría Martínez, para revisar la operación del número de emergencia 911 y los mecanismos de atención que permiten canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las corporaciones de seguridad y tránsito del municipio.

Asimismo, difundió a la ciudadanía la petición de no compartir información no verificada sobre hechos de violencia, al mismo tiempo de informar la continuación de operativos de vigilancia estratégica en distintos puntos del municipio y el reforzamiento de los filtros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad.

José Luis Chacón Méndez, el alcalde de Cozumel, emitió por sus redes sociales un programa de radio en el que informó de los hechos ocurridos en la isla, como el incendio provocado en el supermercado Bodega Aurrerá, además del incendio de un Oxxo.

El alcalde usó el espacio noticio para dar su reporte a los ciudadanos sobre lo que ocurrió en la isla el domingo, así como las acciones emprendidas por las fuerzas coordinadas de seguridad, que dieron con la captura de dos sujetos presuntos integrantes del CJNG como causantes del incendio de la Bodega Aurrerá.

El único alcalde de la zona afectada por los hechos de violencia que hasta este martes, 48 horas después, no ha dado la cara a sus ciudadanos y ni siquiera ha hecho acto de presencia en el municipio es Diego Castañón, y si alguna prueba faltaba de que se trata de un presidente municipal ausente y sin interés en el bienestar del pueblo de Tulum, la realidad se encargó de sacarla a la luz de la manera más caótica que se podría temer.