El 87% de priistas quieren alianza; panistas solo 40%

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

De cara a las elecciones de junio de 2027, más del doble de simpatizantes priistas que panistas, quieren el retorno del PRIAN. De acuerdo con mediciones recientes de México Elige, el 39.7% de simpatizantes del PAN quieren la alianza PRI-PAN, mientras que los priistas quieren el retorno del PRIAN en un 87%.

Estas cifras demuestran que el partido que están más desesperado por la alianza es el PRI, ya que podría perder el registro en algunos estados, de acuerdo con la caída en picada tanto de votos como de militantes a partir de la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas.

La mayoría de simpatizantes panistas, alrededor de 60% o bien prefiere que el PAN vaya en solitario o se mantiene indefinida.

Este nivel de apoyo sugiere que la base militante o simpatizante del PRI percibe la unión con el PAN como una ruta necesaria para ser competitivos frente a la coalición oficialista.

La reticencia de la militancia panista quizá se deba a que el PAN es actualmente la segunda fuerza electoral en el país, mientras que el PRI ocupa el cuarto lugar en promedio.

Sin embargo, en las pasadas elecciones el PAN perdió su registro en Coahuila al no alcanzar el 3% de la votación, mientras que el PRI mantiene su registro en todos los estados.

Alito Moreno montó en cólera y arremetió contra Jorge Romero, a quien llamó cobarde, cuando éste anunció que rompía la alianza con el PRI a finales de 2025, en el llamado “relanzamiento” del PAN e impulsó una campaña de afiliación que resultó un fracaso.

Sin embargo, viendo los bajos números de votos que ambos partidos tienen ante la maquinaria morenista, este fin de semana se reunieron Alito Moreno y Jorge Romero, quienes mandaron el mensaje que el retorno del PRIAN es casi un hecho. Usted tiene la última palabra.