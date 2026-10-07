Senadora de Morena descarta renunciar a ciudadanía de EU pese a que apoyó reforma de Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora de Morena Cecilia Guadiana Mandujano afirmó que, por ahora, no renunciará a su ciudadanía estadounidense, pese a la reforma impulsada por su propio partido para establecer restricciones a personas con doble nacionalidad que pretendan ocupar determinados cargos públicos.

La legisladora, quien ha manifestado interés en participar en el futuro proceso por la gubernatura de Coahuila, aseguró que la modificación legal no le preocupa y defendió que su doble nacionalidad deriva de una decisión tomada por sus padres al momento de su nacimiento.

“El tema de mi doble nacionalidad no estaba en mi control hace 31 años, mis papás decidieron que yo naciera allá. Independientemente, yo soy mexicana de nacimiento, porque soy hija de padres mexicanos y llevo viviendo aquí toda mi vida”, declaró.

Guadiana nació en Estados Unidos y cuenta también con la nacionalidad mexicana por ser hija de padres mexicanos. Ante los cuestionamientos sobre una eventual renuncia a su ciudadanía estadounidense, respondió que actualmente no contempla hacerlo.

La senadora tampoco precisó si respaldará o rechazará la iniciativa promovida por Morena cuando corresponda pronunciarse sobre ella.

El tema adquirió relevancia después de que Morena impulsara modificaciones relacionadas con los requisitos de nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos, discusión que ha alcanzado a integrantes del propio partido que cuentan con una segunda ciudadanía.

El caso de Guadiana se suma al de otros perfiles políticos que han tenido que pronunciarse sobre su situación personal ante las modificaciones planteadas y sus posibles efectos en futuras aspiraciones electorales.

La legisladora representa actualmente a Coahuila en el Senado de la República y su nombre ha sido mencionado dentro de los perfiles de Morena con aspiraciones políticas en la entidad, cuya gubernatura se renovará en 2029.

Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano es hija del fallecido empresario y político Armando Guadiana Tijerina, quien fue candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios complementarios relacionados con derecho y banca privada.

Su participación política comenzó desde su juventud. En 2012 formó parte del movimiento #YoSoy132 y posteriormente participó en actividades de promoción del voto y en diferentes procesos políticos.

En 2021 intervino en la promoción de la consulta popular relacionada con expresidentes y posteriormente participó en actividades vinculadas con el proceso de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el proceso político previo a las elecciones presidenciales de 2024 se incorporó al proyecto que respaldaba a Claudia Sheinbaum y participó como coordinadora de “Ella por”, además de apoyar las actividades políticas de su padre en Coahuila.

En 2024 llegó al Senado de la República como representante de Coahuila por Morena, cargo desde el cual ha mantenido presencia política en el estado.

Por ahora, Guadiana señaló que sus responsabilidades se encuentran concentradas en el Senado y dejó abierta la definición sobre lo que hará con su ciudadanía estadounidense ante las nuevas disposiciones que eventualmente pudieran aplicarse a quienes busquen determinados cargos públicos.