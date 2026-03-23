El buen muchacho Gustavo

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

El acuerdo fue al más alto nivel. El propio Jorge Emilio González pactó con Dante Delgado el tránsito del buen muchacho verde Gustavo Miranda García al partido Movimiento Ciudadano, con un solo objetivo: ser el candidato naranja a gobernador de Quintana Roo, con el argumento de la falta de cuadros emecistas con peso suficiente para dar la pelea grande en 2027.

Fuentes del propio MC comentan que el poder económico de Jorge Emilio/Manuel Velasco amenaza con desplazar de las mejores candidaturas a cuadros que llegaron mucho antes al partido. En MC no se habla de fundadores, sino de quiénes llegaron primero, provenientes de otros partidos, PAN y PRI principalmente, dependiendo de cada estado. A nivel nacional MC es mayoritariamente panista; en Quintana Roo predominan expriistas.

GUSTAVO PAGARÁ SU CAMPAÑA

El punto es concreto: Gustavo Miranda le garantizó a Dante que él mismo pagará su campaña; cuenta con recursos suficiente para ello y mucho más, con la consigna de que “perdiendo gana”.

La “alianza alterna” verde-naranja en Quintana Roo, comienza así con Gustavo Miranda como punta de lanza. La alianza abierta y formal, que tanto rechaza Dante, se concretará de manera fáctica y podría abarcar otros estados en 2027.

Música para los oídos del exgobernador priista de Veracruz. El buen muchacho verde Gustavo inaugurará la colonización verde del Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Ante el panorama incierto de la alianza Morena-Verde a nivel nacional, Jorge Emilio/ManuelVelasco activan su plan B: infiltrar a MC.

¿LEVANTAN EL CASTIGO A GUSTAVO?

Esta es la tarea encomendada al buen muchacho Gustavo para sacarlo del ostracismo después de su fracaso como presidente de la Jugocopo (segundo año de la XVI Legislatura), entre otras cosas, al venirse abajo su proyecto de ofrecer una conferencia “Mañanera” cada semana, al ser increpado en la misma rueda de prensa por la dirigente del sindicato del Congreso, Mercedes Rodríguez Ocejo, con lo que terminó su intento de imitar la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Sánchez Tajonar pactó una tregua con Rodríguez Ocejo para que se desistiera de su denuncia por violencia política de género contra él y Gustavo, ofreciéndole una diputación que no le cumplió, pero sí la respaldó a través de Morena para su reelección (ilegal) como dirigente sindical, pero ésta es otra historia que se debe contar aparte con su contexto.

LA VÍA AÉREA DEL DINERO

Lejos estuvo Gustavo Miranda en este receso político, de recorrer el estado, reunirse con organizaciones sociales, caminar territorio, no; su regreso es por la vía aérea del dinero, al comprar a Dante Delgado la candidatura a la gubernatura, con la que piensa catapultar su regreso a la política, después que presuntamente se levantó el castigo por parte de su jefe, a quien seguirá rindiendo cuentas, aunque se vista de naranja.

Movimiento Ciudadano entra así en una nueva etapa de colonización a la que siempre se había negado públicamente, de la mano de los buenos muchachos verdes. Usted tiene la última palabra.