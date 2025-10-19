El PAN rompe con las alianzas y anuncia su relanzamiento nacional

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el fin de las alianzas partidistas y el inicio de una nueva etapa en la que el blanquiazul apostará por su propia identidad política y la recuperación de la confianza ciudadana.

“Comienza una nueva era para Acción Nacional, una en la que nuestro futuro no dependerá de ninguna alianza pasada, presente ni futura”, declaró Romero durante su mensaje ante cientos de militantes reunidos para el anuncio, que coincidió con la presentación del nuevo logo del PAN.

El dirigente sostuvo que el partido “no nació para ver con quién se aliaba”, sino para ser una opción democrática por sí mismo, fiel a sus principios fundacionales.

“Hace 86 años nacimos para ser nuestra propia alternativa democrática, y cumpliremos con ese mandato. Hoy el PAN pone punto final a una era y apuesta por el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”, afirmó.

Romero aseguró que la decisión responde al sentir de una “inmensa mayoría panista” y de ciudadanos que piden una opción distinta al oficialismo. Aunque descartó que se busque confrontar a otros partidos, advirtió que Acción Nacional cerrará el capítulo de las coaliciones con el PRI y el PRD, con quienes compitió en las elecciones de 2023 y 2024.

En su mensaje, el líder panista adelantó una profunda transformación interna, enfocada en abrir el partido a la ciudadanía y fortalecer su estructura democrática. Entre las medidas anunciadas destacan:

Afiliación abierta para cualquier persona interesada en integrarse al PAN.

para cualquier persona interesada en integrarse al PAN. Nuevos métodos de selección de candidatos , con elecciones primarias abiertas, encuestas y votación directa de militantes.

, con elecciones primarias abiertas, encuestas y votación directa de militantes. Fin de las designaciones como único criterio para elegir abanderados.

“Si mañana hay 100 mil personas interesadas en ser panistas, mañana habrá 100 mil panistas más”, expresó Romero, quien afirmó que el objetivo es convertir al PAN en el principal vehículo de participación ciudadana del país.

Finalmente, destacó que el relanzamiento no se limita al cambio de imagen, sino a una renovación más profunda: “Recuperamos nuestra esencia, nuestras causas y nuestra lealtad a la doctrina. Queremos volver a ganarnos la confianza de la gente y demostrar que sabemos gobernar al servicio de la ciudadanía”, concluyó.