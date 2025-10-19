Javier Duarte culpa a exgobernadores por emergencia en Veracruz: ‘Destruyeron mi legado’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, reapareció en sus redes sociales y se lanzó contra sus sucesores, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, a quienes responsabilizó de la situación de crisis que vive el estado tras las intensas lluvias e inundaciones.

Duarte, quien actualmente se encuentra preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el Reclusorio Norte, afirmó que la emergencia en Veracruz es consecuencia directa del desmantelamiento de las políticas públicas implementadas durante su administración, particularmente en materia de protección civil.

Según el exmandatario, ni Miguel Ángel Yunes ni Cuitláhuac García dieron continuidad a los programas que él instauró, con lo que asegura, se debilitó la capacidad del estado para enfrentar fenómenos naturales.

“Una de las razones por la que Veracruz está sufriendo derivado de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec, y que seguramente provocaran el desbordamiento de otros más en esta época de tormentas y huracanes (…) es que durante los 2 años del mandato de @YoconYunes y los 6 de@CuitlahuacGJ, a lo único que se dedicaron fue a destruir mi legado como forma sistematizada para sobresalir ante su ignorancia e incompetencia”, expresó en su cuenta de X.

En su mensaje, Duarte destacó algunas de las acciones de su sexenio en materia de protección civil, en específico:

La creación del Atlas Estatal de Riesgos.

La alerta temprana conocida como “alerta gris”.

El Plan Tajín coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El dragado permanente de ríos.

La construcción de muros de contención.

Y una flotilla aérea especializada para atender emergencias.

También resaltó la estructuración de albergues con listados detallados de personas en riesgo, lo que, según él, permitió salvar vidas durante su gestión, a pesar de enfrentar huracanes y no solo tormentas.

Duarte recordó que su política de protección civil fue reconocida internacionalmente en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Riesgos de Desastres, celebrada en Sendai, Japón.

“Hasta el diputado @HectorYunes lo tendrá que admitir, ya que él estuvo presente en ese acto en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado”, señaló.

También arremetió contra lo que calificó como “populismo de utilería”, aludiendo a gestos mediáticos como posar para fotos con el agua a la cintura. Aseguró que durante su gobierno no esperaban la ayuda federal para actuar en zonas afectadas y que, cuando el presidente de la República llegaba, “ya teníamos el control de la situación”.

Finalmente, el exgobernador advirtió que la nueva administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle enfrentará un enorme reto: “Gracias a la irresponsabilidad de mis inútiles sucesores, a la gobernadora @rocionahle le tocará lamentablemente comenzar de cero con esta titánica tarea”.

Las declaraciones de Duarte generaron reacciones encontradas en redes sociales, con críticas tanto a su gestión como a la de sus sucesores. Hasta el momento, ni Yunes Linares ni Cuitláhuac García han respondido públicamente a los señalamientos.

