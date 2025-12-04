El sainete de Tulum: ¿Parte de botín o cuota política?

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Hace unos pocos días, en Tulum se montó un escenario político punto menos que delirante: Enrique Vázquez, o “Kike”, el diputado más joven de la legislatura federal, con la ufanía de sus 22 años rindió su primer informe de labores y lo hizo arropado por gallones como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y hasta por Manuel Velazco, el senador mandamás del Partido Verde.

El evento, irrelevante como informe, tenía en realidad el fin de “destapar” a don “Kike” Vázquez como candidato de Morena y sus satélites a la presidencia municipal de Tulum. No es algo oficial, pero por quienes lo escoltaron las posibilidades existen. ¿Qué le ven sus protectores? Es difícil saberlo. Es harto difícil imaginarlo como pieza del ajedrez político del país, bueno, de cualquier país.

Además, el montaje tuvo un efecto imprevisto y generó la gratitud del Movimiento Ciudadano local, único rival viable de Morena. El que don “Kike” no sea siquiera vecino de Tulum, una exigencia básica para su registro, es lo de menos. Lo significativo fue la falta en el sainete de la gobernadora Mara Lezama, lo que habla, suponen, de tensiones internas entre las guindas.

Empero, séase o no afín a Morena, no es difícil entender la ausencia de Mara Lezama; su presencia avalaría de facto el delirio (pifia es poco) de Monreal y Ebrard en Tulum, y sobre todo allí, en un poblado donde abunda la pillería, la de sangre y la de “cuello blanco”, y donde se lucha por pulir la misera imagen del sitio; allí donde se necesita la experiencia, se les ocurre “Kike”.

¿O acaso estos gallones políticos creen que ese pueblo es parte de su botín o “cuota política”?

Se sabrá pronto, pero mientras, es un hecho es que el juvenil don “Kike” vive hoy uno de sus mejores tiempos.

El emotivo sainete de Tulum fue tan valioso para él como cuando fuera designado diputado a sus 21 años (su único mérito legislativo) o cuando por fin alcanzó a egresar de la preparatoria, gran esfuerzo. Honor a quien honor merece.

Tiene un futuro venturoso en Morena, bien por él.