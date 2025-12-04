Reaparece AMLO; oposición, espuma por la boca

Comparte esta Noticia

La última palabra

Opaca a la FIL de Guadalajara, presentación del libro “Grandeza” desde Palenque.

Mensaje hacia afuera y adentro del morenismo.

Por: Jorge A. Martínez Lugo

La agenda pública está marcada por la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de presentar su más reciente libro “Grandeza”.

El gallinero se alborotó de inmediato, tanto al interior como al exterior de Morena. La oposición de manera automática empezó a echar espuma por la boca y bailó como el ritmo que les marca López Obrador en la última década; desde antes de ganar la Presidencia; por eso les ganó a la actual oposición que estaba en el poder y a toda la maquinaria prianista: les marcaba la agenda desde la oposición y en su camino hacia Palacio Nacional.

Así que no es extraño que reaparezca y se enciendan tanto adentro como afuera.

El problema del obradorismo sigue siendo interno; tanto por los intereses que defiende cada tribu que ya conforma la 4T (una de las tribus es de color verde, pero no la única), como por la corrupción que sigue abierta y se resisten en dar muestras de querer acabar con ella, mientras la impunidad prevalece.

CLAUDIA NO ESTÁ SOLA

Por lo pronto, la aparición de AMLO se da en un momento estratégico; cuando los ataques han crecido en las últimas semanas, después de cumplirse un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien quieren ver debilitada y le hacen campañas sucias y llenas de fake-news, por lo que la aparición del expresidente es para empezar un mensaje de que “Claudia no está sola”.

A pesar de que la aprobación de Claudia Sheinbaum está por las nubes con más del 73% , quizá por ello mismo, los ataques se han intensificado vestidos de extrema derecha, ya que no soportan que un gobierno con un proyecto distinto y opuesto al neoliberalismo les hace mucho ruido, como ejemplo para el resto de las naciones.

No es descabellado pensar que desde los sectores más conservadores de Estados Unidos se está financiando dichas campañas negras, con toda la suciedad (como de manera explícita lo recomendó Jorge Castañeda), para descarrilar a un gobierno de izquierda que es como una piedra en el zapato, justo como vecino del sur de la potencia mundial que está en decadencia y que por ello se vuelve más peligrosa.

Como civilización, estamos viviendo un retroceso de lo poco que se avanzó después de la segunda guerra mundial; el loco de la presidencia estadunidense está actuando contra todo principio de derecho internacional y trata de imponer la fuerza con la guerra de aranceles y de las armas, insultos a periodista y a gobernantes e todo el planeta, como si fuera dueño del mundo y la verdad que lo es como país y mega capitales que representa. Pero, paradoja: de inmediato se le está revirtiendo, porque quienes están pagando esos aranceles, son precisamente los habitantes de Estados Unidos.

Por ello AMLO habló de que sólo regresaría (ya lo hizo) en caso de tres amenazas: 1) Golpe de Estado (Estados Unidos con sus lacayos en México), 2) que atenten contra la democracia y 3) para defender la soberanía de México (otra vez Estados Unidos con la complicidad de la ultraderecha mexicana que lo pide a gritos).

Así las cosas, la agenda está marcada desde casa de “La Chingada”; el mensaje está enviado tanto a la oposición en México como a Estados Unidos, pero también al interior del obradorismo, cuyas tribus se estaban engodando creyendo que Claudia estaba sola.

Mientras tanto, el naciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL-2025), la más importante de México, se vio opacada ante la presentación virtual de “Grandeza” desde la quinta de Palenque. Usted tiene la última palabra.