Senado aprueba en lo general y en ‘fast track’ la nueva Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Con dispensa de trámites y el aval de Morena y aliados, el Senado de la República aprobó en lo general la minuta de la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales en medio de un duelo verbal entre el bloque de la 4T y la oposición, ésta aseguró que fuera del recinto se encontraban cientos de productores inconformes, sin que fuera cierto.

La minuta se aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra y comenzó la discusión de 23 reservas.

Para los panistas no existieron los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados, a la iniciativa presidencial. El coordinador de Acción Nacional, Ricardo Anaya al presentar una moción suspensiva, sostuvo que Morena “miente porque sólo pretende tener el control del agua para concentrar más poder” y aseguró que los campesinos que quieran vender su parcela, ya no podrán hacerlo con la concesión del líquido vital.

“En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al gobierno”, sostuvo, pero de inmediato el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández le respondió que quién miente es él, porque en el artículo 49 de la Ley General de Aguas se establece con claridad que al vender la parcela el nuevo propietario conservará los derechos sobre la explotación, uso y aprovechamiento del líquido correspondiente.

Leyó parte de ese artículo: “La autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia” y queda fuera del análisis de disponibilidad, recalcó.

“Son otros los que vienen a mentir aquí a esta tribuna. Y no se preocupe, senador. Nosotros no queremos mayor poder político. Ese ya nos lo dio la mayoría del pueblo en las urnas”, le recalcó López Hernández al coordinador blanquiazul.

Otros legisladores del PAN repitieron el planteamiento una y otra vez. Mayuli Latifa Martínez y Verónica Rodríguez sostuvieron que se expropia el agua, porque se faculta a la Federación para quitar, reducir o reasignar volúmenes de agua concesionada.

Las priistas Paloma Sánchez y Mely Romero sostuvieron que tampoco se podrán transmitir las concesiones de agua de ejidatarios y productores a sus hijos y demás familiares. La morenista Andrea Chávez le pidió leer el dictamen, el artículo 37 bis donde se establece lo contrario a tal afirmación.

“La reforma asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y fusiones, protegiendo el patrimonio de las familias campesinas, protege la economía de subsistencia, al diferenciar a los pequeños productores de los grandes agroindustriales”, aclaró también a su vez la petista Lizeth Sánchez.

Su compañero de bancada, Gonzalo Yañez, resaltó que la reforma garantiza “agua para todo el pueblo” y se propone “acabar contra el hampa hídrica, con el hampa del agua”.

El senador Gerardo Fernández Noroña acusó a la oposición de defender los intereses de los acaparadores y el también morenista Félix Salgado Macedonio criticó una manta enorme que colgaron los opositores en el salón de sesiones en el que sostienen que la reforma expropia el agua.

“Es exactamente lo que ustedes hicieron en el pasado, expropiar el agua”. Preguntó quién privatizó el ejido y acusó a priistas y panistas de sentirse dueños de lagunas, ríos y demás recursos hídricos, resaltó Salgado Macedonio. Puso como ejemplo la Presa El Gallo, en Guerrero, concesionada por 40 años a una empresa alemana generadora de energía”.

La mayoría de los legisladores de oposición sostuvieron que no se tomó en cuenta las demandas de los productores agrícolas. La excepción fue la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien en tribuna reconoció que gracias a las movilizaciones de ellos se lograron algunos cambios a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, aunque aún quedan “deficiencias que tienen que ver con los volúmenes de agua”.

También hubo dueño de mantas: “El agua es vida, no mercancía”, se leía en cartelones del bloque de la 4T, mientras que en la del PRI: “Morena traiciona a los campesinos”.

Ninguna de las reservas presentadas por la oposición se aprobará, ya que Morena y aliados acordaron aprobar en sus términos la minuta.

