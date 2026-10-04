Trump crea la “Fuerza de la Superinteligencia” para mantener liderazgo de EU en inteligencia artificial

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia”, un grupo que tendrá como objetivo coordinar las acciones del Gobierno federal relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial y mantener el liderazgo estadounidense en esta tecnología.

El mandatario informó que la nueva instancia coordinará las diferentes áreas de la administración federal involucradas en esta materia y mantendrá comunicación con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores de infraestructura y compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Trump señaló que la fuerza tendrá la misión de garantizar que Estados Unidos continúe encabezando el desarrollo de lo que su administración denomina “superinteligencia”, además de proteger los intereses del país y aprovechar los beneficios de la tecnología para la población.

La nueva instancia estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien asumirá la coordinación de los esfuerzos federales en esta materia. También participarán el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el responsable de Investigación e Ingeniería del Departamento de Guerra, Emil Michael, y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

El anuncio se produce días después de que Trump ordenara a las dependencias del Poder Ejecutivo sustituir en sus comunicaciones oficiales los términos “inteligencia artificial” e “IA” por “superinteligencia” y “SI”. La orden ejecutiva fue firmada el pasado 29 de septiembre.

La disposición establece que las agencias federales deberán utilizar la nueva denominación en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, documentos de política y otros materiales no estatutarios. También ordenó elaborar una propuesta para establecer una definición federal de “superinteligencia”.

El cambio, sin embargo, es por ahora principalmente terminológico y no modifica automáticamente las definiciones de inteligencia artificial establecidas en las leyes estadounidenses. La propia orden contempla la elaboración, dentro de un plazo de 60 días, de una propuesta legislativa para determinar si la nueva definición deberá modificar, ampliar o sustituir la actualmente contemplada en la legislación federal.

La creación de la fuerza ocurre también después de que Trump se reuniera el pasado martes con directivos de algunas de las principales empresas estadounidenses involucradas en el desarrollo de inteligencia artificial.

En el encuentro participaron, entre otros, Sundar Pichai, de Google; Elon Musk, de xAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Jensen Huang, de Nvidia, y Greg Brockman, de OpenAI.

Al término de la reunión, las compañías asumieron compromisos voluntarios relacionados con la seguridad de sus sistemas, entre ellos el establecimiento de controles internos, evaluaciones de riesgos y revisiones externas, en momentos en que aumenta la preocupación por posibles usos indebidos de estas tecnologías, incluidos los ciberataques.

El Gobierno estadounidense ha defendido simultáneamente la expansión de la infraestructura necesaria para el crecimiento del sector, particularmente los centros de datos, y ha buscado evitar que nuevas regulaciones frenen el desarrollo tecnológico.

Con la nueva Fuerza de la Superinteligencia, la administración Trump pretende concentrar la coordinación de los esfuerzos federales en este ámbito y reforzar la relación entre el Gobierno, las empresas tecnológicas y otros sectores involucrados en el desarrollo y utilización de estos sistemas.