Elon Musk, primer billonario del mundo tras histórico debut bursátil de SpaceX

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NUEVA YORK.- El empresario estadounidense Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar una fortuna superior a un billón de dólares, luego del debut de SpaceX en el mercado bursátil de Estados Unidos. El valor de las acciones de la compañía registró un fuerte repunte durante sus primeras horas de cotización, impulsando significativamente el patrimonio del magnate.

De acuerdo con reportes financieros internacionales, la oferta pública inicial de SpaceX recaudó alrededor de 75 mil millones de dólares y otorgó a la empresa una valoración cercana a 1.77 billones de dólares, convirtiéndose en una de las salidas a bolsa más grandes de la historia.

Antes de la apertura del mercado, Musk afirmó que el objetivo de SpaceX es desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria y hacer posible la exploración de la Luna, Marte y otros destinos espaciales.

La operación bursátil marca un nuevo hito para la compañía fundada en 2002, que ha pasado de ser una empresa enfocada en lanzamientos espaciales a consolidarse como un gigante tecnológico con proyectos en telecomunicaciones satelitales, inteligencia artificial y exploración espacial.

Analistas señalan que el patrimonio de Musk está compuesto principalmente por sus participaciones accionarias en SpaceX, además de sus inversiones en Tesla y otras empresas tecnológicas. Aunque la cifra lo coloca como el hombre más rico del mundo, gran parte de esa riqueza permanece ligada al valor de mercado de sus compañías.