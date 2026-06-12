Reaparece el zorro enano de Cozumel tras más de 20 años sin registros confirmados

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COZUMEL.- Después de más de dos décadas sin registros confirmados, el zorro enano de Cozumel, considerado uno de los cánidos más raros del planeta, fue avistado nuevamente en la isla, reavivando el interés científico por una población única que ha evolucionado de forma aislada durante miles de años.

El hallazgo quedó documentado en un estudio publicado en la revista científica Neotropical Biology and Conservation y tuvo origen en un encuentro ocurrido la madrugada del 14 de septiembre de 2023, cuando el biólogo Rafael Chacón Díaz observó al ejemplar mientras regresaba de un recorrido en el Parque Ecoturístico Punta Sur.

El animal fue localizado cerca del kilómetro 29 de la carretera costera de la isla. Aunque se encontraba desorientado, presentaba buenas condiciones de salud y no mostraba lesiones visibles. Tras una evaluación sanitaria, fue liberado tres días después en la Reserva Estatal Laguna Colombia, una de las áreas naturales protegidas más importantes de Cozumel.

El registro fotográfico obtenido durante ese encuentro llamó la atención de los investigadores Travis D. Bayer y Maggie A. McGreal, quienes impulsaron un programa de monitoreo para estudiar a esta escurridiza población, cuya clasificación científica aún no ha sido definida oficialmente.

De acuerdo con los investigadores, los registros previos de la especie eran extremadamente escasos. Los últimos avistamientos confirmados se remontaban a principios de la década de 2000, mientras que gran parte de la evidencia histórica provenía de restos subfósiles encontrados en la isla.

El estudio plantea que el aislamiento geográfico de Cozumel pudo haber favorecido un proceso de evolución independiente y enanismo insular. Los científicos estiman que estos ejemplares poseen entre 60 y 80 por ciento del tamaño corporal de su pariente más cercano, el Zorro gris.

Aunque aún no se han realizado análisis genéticos o morfológicos detallados, los especialistas consideran que esta población ha permanecido aislada entre 5 mil y 37 mil años, lo que podría convertirla en una especie o subespecie distinta.

Los investigadores advirtieron que el zorro enano enfrenta amenazas significativas derivadas de la urbanización, la deforestación, la construcción de carreteras, la presencia de especies invasoras y los efectos de fenómenos naturales que afectan a la isla.

Ante este panorama, el estudio subraya la necesidad de realizar investigaciones para determinar el tamaño de la población, conocer su distribución actual y definir su estatus taxonómico. También plantea la urgencia de fortalecer la protección de su hábitat y reducir los riesgos asociados a la actividad humana.

Los autores advierten que, sin medidas de conservación, esta singular población que ha sobrevivido durante miles de años en Cozumel podría desaparecer antes de ser reconocida oficialmente por la ciencia.