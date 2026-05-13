No habrá autorización para Perfect Day si pone en riesgo el arrecife, destaca Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el proyecto turístico Perfect Day, promovido por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no será autorizado si representa un riesgo para el arrecife de la zona.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a cuestionamientos sobre el desarrollo turístico, luego de la protesta realizada por integrantes de Greenpeace México en el Palacio de Bellas Artes para exigir el rechazo del proyecto.

“Lo más importante en la Manifestación de Impacto Ambiental es conservar el arrecife que hay en esa zona. No puede haber un proyecto que dañe el arrecife”, declaró Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que, en caso de concretarse el proyecto, este tendría que desarrollarse en un sitio distinto o bajo estrictas condicionantes ambientales establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar afectaciones al ecosistema marino.

Aunque reconoció que algunas críticas responden a posturas políticas, señaló que otras preocupaciones sí están relacionadas con la protección ambiental, tema que actualmente analiza la Semarnat como parte del proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La dependencia federal informó recientemente que el proyecto todavía no cuenta con autorización ambiental y que continúa bajo revisión técnica y científica. Entre los puntos evaluados destacan posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos, infraestructura proyectada y medidas de mitigación ambiental.

Asimismo, la Semarnat indicó que toma en consideración más de 14 mil opiniones ciudadanas presentadas durante la consulta pública, además de observaciones de especialistas, comunidades y organizaciones ambientalistas.