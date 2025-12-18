Emiten nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– Un juez federal con sede en Querétaro giró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le retirara el beneficio de testigo colaborador que le había sido concedido en la pasada administración.

El mandamiento judicial fue emitido por Octavio Alarcón Terrón, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

De acuerdo con informes del Poder Judicial Federal (PJF), estos mismos cargos ya derivaron en la vinculación a proceso de Jacobo Reyes León, identificado como el principal líder de la organización criminal, durante una audiencia inicial celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

Según la causa penal 495/2025, Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo y dueño de una red de estaciones de servicio, habría participado en la distribución de combustibles introducidos de manera ilegal a México desde Guatemala y Estados Unidos, operación que presuntamente se mantuvo activa al menos durante los últimos dos años.

El empresario perdió su estatus de testigo colaborador al no presentarse los días 8 y 12 de diciembre ante la FEMDO para ampliar su declaración y aportar información adicional sobre la estructura criminal que, según las investigaciones, encabezaba Jacobo Reyes León, excandidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, en 2021.

Tras negarse a comparecer de manera presencial y solicitar que su testimonio fuera recabado por videoconferencia, Rocha Cantú fue considerado prófugo de la justicia. Las autoridades federales presumen que actualmente se encuentra fuera del país.

El domingo pasado, el empresario anunció el traslado de las operaciones de Miss Universo México a Nueva York, Estados Unidos. En un comunicado, argumentó que las condiciones actuales en México no ofrecen un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz de una organización internacional de esta magnitud.

Entre los motivos señalados para el cierre de las oficinas del certamen en México mencionó la incertidumbre jurídica, los problemas de inseguridad y lo que calificó como ataques infundados con motivaciones políticas.