Estefanía Mercado lleva “Parquemanía” a la colonia Ejido y anuncia la primera Tiendita Playense para personas adultas mayores

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PLAYA DEL CARMEN.- El programa “Parquemanía”, diseñado por la presidenta municipal Estefanía Mercado para recuperar, reactivar y dignificar los espacios públicos de Playa del Carmen de la mano con la iniciativa privada, llegó a la colonia Ejido, en donde se anunció la primera Tiendita Playense para personas adultas mayores.

Se trata del parque ubicado a un costado de la Casa Ejidal, en la avenida Diagonal 75, entre las calles 10 y 12, donde ya comenzaron los trabajos de rehabilitación para brindar a la ciudadanía un espacio digno en el que niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad puedan distraerse y generar comunidad.

“Hoy sumamos el segundo parque adoptado de este gran programa, gracias a la alianza entre gobierno, iniciativa privada y nuestros comités vecinales. Mi agradecimiento a The Landmark y a nuestro buen amigo Roberto Rosas por sumarse y demostrar que cuando trabajamos en equipo podemos recuperar más espacios para nuestras familias”, expresó.

Como parte de esta intervención, el parque de la colonia Ejido tendrá como componente especial la primera Tiendita Playense, un espacio dirigido a las y los adultos mayores.

Estefanía Mercado anunció que la estrategia tendrá un alcance mayor, ya que 168 parques más serán adoptados por la iniciativa privada, con acciones enfocadas en generar espacios para el juego, el ejercicio, la convivencia y la participación comunitaria.

El programa municipal tiene como objetivo devolverle vitalidad a los parques del municipio, para consolidarlos como espacios seguros, accesibles e incluyentes para la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

Durante el recorrido, realizado en compañía de las secretarias de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, y de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Ake; así como del titular de Participación Ciudadana y Justicia Social, Rusbel Pat, la alcaldesa explicó que Parquemanía también es una estrategia diseñada para contribuir en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y avanzar en la construcción de una cultura de paz en Playa del Carmen.

Entre los trabajos del parque está el mantenimiento general del área, incluyendo labores de limpieza profunda en las áreas verdes y andadores, para retirar basura y material vegetal. También se colocó pintura en los aparatos de ejercicios al aire libre y en los muros perimetrales.

“En Playa del Carmen recuperamos parques y creamos felicidad. ¡Parquemanía es una realidad y vamos con todo!”, concluyó Estefanía Mercado.