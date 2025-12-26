Tren Maya en Chetumal incrementa 36% su afluencia en vacaciones decembrinas

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La estación del Tren Maya en Chetumal reportó un incremento del 36 por ciento en el número de pasajeros durante el actual periodo vacacional de fin de año, en comparación con su afluencia habitual, informó el jefe de estación en la capital, Ángel Rendón Carmona.

Aunque el Tren Maya ha presentado una operatividad diaria con baja demanda, utilizada principalmente por turistas que se trasladan entre Chetumal y Cancún, así como por algunos empresarios que aprovechan la comodidad del servicio para trabajar durante el viaje, la temporada vacacional ha generado un repunte significativo en el flujo de usuarios.

De acuerdo con el funcionario, en un periodo regular se transportan en promedio 122 pasajeros locales con destino a municipios y estados vecinos; sin embargo, durante diciembre la cifra aumentó a 166 usuarios. Bacalar, en Quintana Roo, y Palenque, en Chiapas, se posicionan como los destinos más solicitados en la clase turista.

En cuanto a la clase premier, Bacalar continúa siendo el punto con mayor demanda, con alrededor de 40 pasajeros diarios que descienden en ese municipio, mientras que Playa del Carmen y Cancún también figuran entre los destinos preferidos tanto por turistas como por usuarios locales.

Rendón Carmona detalló que los horarios de salida desde la estación Chetumal Aeropuerto son a las 7:30 de la mañana con destino a Palenque, con transbordo en Escárcega, así como a las 9:50 de la mañana y 4:30 de la tarde rumbo a Cancún. En tanto, las llegadas a la estación se registran a las 2:15 de la tarde y 9:00 de la noche, procedentes de Cancún, además de una a las 10:57 de la noche desde Palenque.

Finalmente, reiteró que la estación del Tren Maya en Chetumal mantiene operaciones regulares y una afluencia favorable, por lo que invitó a la población local y a los visitantes a aprovechar el servicio, que cuenta con mayor disponibilidad de horarios y, en algunas temporadas, promociones especiales como boletos al dos por uno.