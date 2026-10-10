Empresarios de Quintana Roo piden al Congreso de la Unión frenar aumento de 35.8% al Derecho de No Residente

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CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del sector empresarial y turístico de Quintana Roo solicitaron a diputados federales reconsiderar el incremento del Derecho de No Residente (DNR) contemplado en el Paquete Económico 2027, al advertir que la medida podría encarecer los viajes de visitantes extranjeros y afectar la competitividad del Caribe mexicano, en un escenario de menor conectividad aérea y preocupación por la disminución de la actividad turística.

La propuesta del Gobierno federal contempla elevar este derecho de 983 a mil 334.80 pesos por visitante, lo que representa un aumento de 351.80 pesos, equivalente a aproximadamente 35.8 por ciento respecto a la tarifa vigente.

La inconformidad fue planteada durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en la que participaron representantes de distintos sectores productivos de Quintana Roo para exponer sus preocupaciones sobre las modificaciones fiscales propuestas para el próximo año.

Entre los asistentes estuvo Valeria Rindertsma, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Riviera Maya, quien llevó ante los legisladores los planteamientos de las empresarias de la región sobre las posibles consecuencias económicas del ajuste.

La dirigente empresarial señaló que las repercusiones de un mayor costo para ingresar al país no se limitarían a los establecimientos hoteleros, debido a que una parte importante de las actividades productivas de Quintana Roo depende directa o indirectamente del turismo.

En ese sentido, los representantes del sector advirtieron que cualquier medida que encarezca la llegada de viajeros internacionales debe analizarse considerando las condiciones actuales del mercado y la competencia que enfrentan los destinos mexicanos frente a otras opciones del Caribe y del extranjero.

El rechazo al incremento ocurre mientras empresarios y hoteleros reportan dificultades relacionadas con la conectividad aérea, particularmente por la reducción de asientos y operaciones programadas desde Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia Quintana Roo.

De acuerdo con cifras difundidas por representantes del sector hotelero, la programación de vuelos correspondiente al último trimestre de 2026 presenta recortes que podrían limitar la disponibilidad de conexiones hacia los destinos turísticos de la entidad.

Los empresarios consideran que esta situación, combinada con mayores costos de viaje, podría influir en las decisiones de los turistas internacionales al momento de elegir su próximo destino.

En una postura conjunta difundida días antes del encuentro legislativo, organizaciones empresariales señalaron que la disminución de la conectividad, el encarecimiento de los viajes y la competencia internacional constituyen factores que deben tomarse en cuenta antes de aprobar nuevas cargas económicas para los visitantes.

También advirtieron que una reducción en la llegada de turistas tendría consecuencias para diversas actividades vinculadas con el sector, entre ellas restaurantes, comercios, transporte, agencias de viajes y otros servicios que dependen del movimiento de visitantes.

Como parte de sus argumentos, representantes empresariales señalaron que durante el primer semestre de 2026 se registró una disminución estimada de 508 mil 819 visitantes.

Esta cifra corresponde a estimaciones presentadas por el propio sector y no constituye un dato oficial que permita atribuir la reducción de turistas al Derecho de No Residente, cuyo incremento propuesto para 2027 todavía no ha sido aprobado.

Los participantes en la reunión insistieron en que el análisis de la propuesta fiscal debe considerar no solamente los ingresos adicionales que podría obtener el Gobierno federal, sino también sus posibles efectos sobre la demanda turística y las actividades económicas relacionadas.

Otro de los asuntos planteados fue el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro del DNR, pues los empresarios consideran necesario revisar los mecanismos de distribución y los beneficios que recibe la industria turística.

El sector hotelero ha señalado que este derecho estuvo históricamente vinculado con el financiamiento de la promoción turística, por lo que considera importante establecer una asignación clara y sostenida de recursos para fortalecer la presencia de México en los mercados internacionales.

Desde su perspectiva, la recaudación debería contribuir también a desarrollar estrategias de posicionamiento de los destinos y atender situaciones que puedan afectar su imagen o disminuir el interés de los viajeros.

Los representantes empresariales plantearon que una revisión de la distribución de estos recursos permitiría evaluar de qué manera el cobro del derecho beneficia a las actividades económicas que dependen de la llegada de visitantes extranjeros.

Asimismo, solicitaron mantener abiertas las mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los integrantes del Congreso de la Unión, a fin de presentar información adicional y analizar alternativas al incremento propuesto.

La intención del sector es que las decisiones fiscales contemplen las condiciones particulares de los destinos turísticos, especialmente aquellos cuya economía depende en gran medida de la llegada de visitantes internacionales.

En el caso de Quintana Roo, los empresarios sostienen que la combinación de una menor oferta de vuelos y un aumento de los costos de viaje podría representar una dificultad adicional para recuperar los niveles de actividad turística.

Por ello, consideran indispensable revisar el incremento de 35.8 por ciento antes de que concluya el proceso legislativo correspondiente al Paquete Económico 2027.

La propuesta todavía debe ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que la nueva tarifa no se encuentra vigente.

Mientras continúa el análisis legislativo, las organizaciones empresariales de Quintana Roo buscan que sus planteamientos sean considerados y que se abra una discusión más amplia sobre la relación entre recaudación fiscal, promoción turística, conectividad aérea y competitividad de los destinos mexicanos.

El sector reiteró que su preocupación central es evitar que el incremento del DNR se convierta en un factor adicional de encarecimiento para los visitantes extranjeros, particularmente en un momento en que la actividad turística del Caribe mexicano enfrenta dificultades para sostener su conectividad y sus niveles de afluencia.