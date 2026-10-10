Sheinbaum critica apertura de Calderón a agencias estadounidenses y destaca cooperación sin subordinación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó nuevamente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusó de haber permitido una amplia intervención de agencias estadounidenses en asuntos internos de México durante su administración, al tiempo que defendió la soberanía nacional como un principio fundamental de la relación bilateral.

Durante su conferencia matutina del viernes 9 de octubre, la mandataria sostuvo que en gobiernos anteriores se abrieron espacios para que organismos extranjeros influyeran en decisiones nacionales, tanto en materia económica como en actividades desarrolladas dentro del territorio mexicano.

Sheinbaum afirmó que la defensa de la soberanía no debe considerarse únicamente un recurso discursivo, sino una obligación sustentada en la experiencia histórica del país y en la necesidad de preservar su capacidad de decisión frente a otras naciones.

“No es retórica la presencia de la soberanía, es fácil de nuestra historia y tenemos que defenderla así. No es un instrumento para no hablar de otras cosas, son principios que deben estar siempre”, expresó la presidenta, de acuerdo con sus declaraciones difundidas durante la conferencia.

La jefa del Ejecutivo insistió en que conocer los antecedentes de las relaciones de México con las potencias extranjeras resulta indispensable para comprender la importancia de mantener una política exterior basada en el respeto a la independencia nacional.

“Yo he dicho ‘pueblo que no tiene memoria, no tiene brújula’. Porque la historia está ahí. México ha tenido muchos amagos de potencias extranjeras, particularmente en el siglo XIX, pero también en el siglo XX”, agregó.

Las declaraciones se produjeron después de que Sheinbaum participara en una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la que también asistió el embajador estadounidense Ronald Johnson.

La mandataria explicó que el encuentro, realizado el jueves 8 de octubre, tuvo como propósito principal abordar asuntos económicos y comerciales, aunque también permitió intercambiar información sobre los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Entre los temas centrales de la reunión mencionó las perspectivas de inversión, la Ley de Ingresos y los asuntos relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum aclaró que la participación del embajador estadounidense se desarrolló dentro de una reunión colectiva con empresarios y no como parte de una audiencia bilateral exclusiva.

“Fue una reunión en donde participó él con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, indicó al explicar que está previsto un próximo encuentro con el diplomático.

Precisó que esa reunión se realizará con la participación del secretario de Relaciones Exteriores y estará destinada a revisar asuntos específicos de la agenda entre ambos países.

La presidenta señaló que, durante el encuentro empresarial, también presentó información sobre los resultados que, según su gobierno, ha tenido la colaboración con Estados Unidos para atender los flujos migratorios y el tráfico de drogas en la frontera común.

Entre los datos expuestos destacó una reducción de 98 por ciento en la llegada de migrantes a la frontera norte, indicador que atribuyó a las medidas implementadas en materia migratoria y de seguridad.

Asimismo, sostuvo que las incautaciones de fentanilo en territorio estadounidense han disminuido 75 por ciento como consecuencia de los operativos realizados del lado mexicano de la frontera.

La mandataria vinculó estos resultados con las acciones de vigilancia y combate al tráfico de drogas desarrolladas por las autoridades nacionales, así como con los mecanismos de colaboración establecidos con las instituciones estadounidenses.

También mencionó la realización de operaciones espejo en la zona fronteriza, mediante las cuales las autoridades de ambos países desarrollan acciones coordinadas desde sus respectivos territorios.

Sheinbaum presentó estos mecanismos como ejemplos de una relación de cooperación que, desde la perspectiva de su administración, puede ofrecer resultados sin comprometer la autonomía de las instituciones mexicanas.

“Eso es lo que comenté en la reunión y también muchos otros temas que hemos avanzado en el tema comercial”, explicó al referirse a la información compartida con los empresarios y el embajador.

La presidenta reiteró que la colaboración con Estados Unidos debe mantenerse dentro de límites claramente establecidos, particularmente cuando se trata de operaciones de seguridad o de decisiones que corresponden a las autoridades nacionales.

En ese sentido, sostuvo que la política bilateral de su gobierno se rige por cuatro principios: integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

La mandataria contrastó este planteamiento con su interpretación de lo ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón, al que atribuyó haber concedido una participación excesiva a agencias estadounidenses en asuntos internos de México.