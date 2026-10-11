Estefanía Mercado garantiza el derecho a la identidad con el programa “Tu Identidad, Sin Tanto Choro”

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado entregó 88 actas de nacimiento a personas que durante años carecieron de este documento, como parte de las acciones del programa “Tu Identidad, Sin Tanto Choro”, que busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a trámites y servicios, especialmente para las personas adultas mayores.

“Hoy no celebramos solamente que terminó un trámite. Celebramos que una barrera queda atrás en sus vidas y que hay nuevas posibilidades por delante”, precisó la alcaldesa durante el acto realizado en el salón “Leona Vicario”, en el nuevo Palacio Municipal.

Estefanía Mercado destacó que detrás de cada acta de nacimiento existe una historia de vida, una familia y una trayectoria que merece ser reconocida.

“No tener un acta de nacimiento no significa que no tienes derechos, significa enfrentar obstáculos y, como gobierno, tenemos la responsabilidad de eliminar todas esas barreras”, expresó.

Consideró que ninguna persona debería esperar tantos años para obtener una respuesta institucional, por lo que su administración impulsa mecanismos de atención que acerquen los servicios públicos a quienes más lo necesitan.

“Eso es gobernar con sensibilidad, no esperar a que todas las personas puedan recorrer el mismo camino, sino ayudar a que más personas encuentren la salida sin tantas dificultades”, manifestó.

En el evento, la señora Cynthia Paola compartió su experiencia como beneficiaria y agradeció a las autoridades municipales por ayudarla a obtener su acta de nacimiento, un documento que durante casi 50 años intentó conseguir sin éxito.

“Durante casi 50 años intenté conseguir mi acta de nacimiento y gracias al apoyo del Gobierno Municipal ahora este sueño se ha hecho realidad. Tengo una identidad”, expresó.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Armando Herrera Quiam, agradeció la participación y confianza de las personas beneficiarias, y explicó los alcances del programa “Tu Identidad, Sin Tanto Choro”, mediante el cual el gobierno municipal facilita el acceso a la identidad jurídica, acompaña a quienes enfrentan dificultades para obtener sus documentos y contribuye a eliminar barreras que limitan el ejercicio de sus derechos.

Al evento asistieron, como testigos, el presidente honorario del DIF municipal, Eduardo Asencio Martínez, y la directora del Registro Civil, Luz Marinelly Carrillo Reyna, entre otros invitados.