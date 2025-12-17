Empresarios piden claridad sobre la nueva Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Empresarios del Estado expresaron que aún existe incertidumbre sobre el funcionamiento del nuevo documento fiscal que exigirá el Gobierno estatal, recientemente aprobado por el Congreso local, por lo que solicitaron a las autoridades la realización de reuniones informativas y capacitaciones para evitar contratiempos en los trámites administrativos.

Lo anterior, luego de que la Licencia de Funcionamiento Estatal será sustituida por la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales (COFE), un cambio que ha generado dudas entre comerciantes y prestadores de servicios.

Adrienne Díaz Villanueva, empresaria e integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que el sector espera que esta modificación permita agilizar y simplificar los trámites, y no que represente una nueva carga administrativa o mayores costos para los negocios.

Indicó que muchos establecimientos, en especial los pequeños comercios, temen que el nuevo requisito se convierta en un obstáculo si no se explica de manera clara cómo se obtiene la COFE y para qué trámites será obligatoria.

Reconoció además que la información sobre este cambio no se ha difundido de forma suficiente, lo que ha provocado confusión, particularmente en municipios donde la Licencia de Funcionamiento era un requisito indispensable para poder operar legalmente.

Advirtió que la falta de claridad podría derivar en retrasos, errores o incluso sanciones por desconocimiento durante el periodo de transición hacia el nuevo esquema.

La COFE es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) que acredita que un negocio se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos estatales. El trámite será completamente digital, lo que, en teoría, debería facilitar su obtención.

Sin embargo, los empresarios insistieron en que, sin información clara, orientación y acompañamiento por parte de las autoridades, el cambio podría afectar la operación diaria de los negocios en lugar de beneficiarlos.