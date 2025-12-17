Maquilla la Sectur cifras sobre la afluencia de turistas a México en 2025

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- En su último reporte sobre afluencia turística, la secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que entre enero y octubre de 2025 ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6 % respecto al mismo periodo del año previo.

Sin embargo, en esta información ocultó que la llegada de turistas extranjeros por avión ha disminuido este año y que el turismo de internación, del cual depende la derrama de divisas en México, prácticamente está igual que el 2024.

Lo anterior lo revelan las estadísticas del Datatur, sistema de información turística de la propia Sectur y de consulta pública, que muestran que sólo el 27 % del total de visitantes internacionales reportados son turistas de internación, mientras que el mayor resto corresponde a turistas y excursionistas fronterizos.

Los turistas de internación, que son los que mueven la industria turística porque representan el 86 % del gasto de este sector en México, llegaron a sólo cerca de 20 millones en septiembre, apenas 0.2 % más que el mismo período del año anterior, según el Resumen Ejecutivo de la Actividad Turística a ese corte, publicado en el Datatur.

Además, el registro muestra que los turistas extranjeros que llegan a México por vía aérea han disminuido hasta septiembre 2.4 % respecto al mismo período del 2024.

El Resumen Ejecutivo también indica disminución del gasto promedio de los visitantes internacionales, de 6.7 % respecto al 2024, producto de la combinación del menor gasto de los turistas de internación que llegan vía terrestre y los turistas y excursionistas fronterizos, por lo que la Balanza Turística mostraba hasta septiembre del 2025 un déficit de 1.2 % respecto al mismo período del año pasado.

Menos turistas extranjeros a los destinos turísticos

Esta situación la confirma el Reporte de Monitoreo Hotelero de los 70 Centros Turísticos más importantes de México, que también publica la Sectur en el Datatur, y que para el mes de octubre ratifica la disminución de turistas extranjeros que se ha tenido en 2025.

El monitoreo señala que hay disminución de 1.4 % de ocupación hotelera en estos destinos y baja de 2.2 % de cuartos promedio ocupados entre enero y octubre de 2025, relacionada con la disminución de llegadas del 5.1 % de turistas extranjeros y de 0.1 % de turistas nacionales respecto al 2024 a esos destinos.

La mayor disminución de la ocupación hotelera se ha dado en los centros de playa, que son los que más resintieron la baja de los turistas extranjeros que llegan por vía aérea, y por eso destinos como los de Quintana Roo, que dependen principalmente de los visitantes procedentes de la costa este de los Estados Unidos, presentan las bajas más graves en el año.

Así es como Akumal presenta una baja de 13 % de ocupación acumulada hasta octubre de este año, mientras en Playacar fue de 6.1 %; en Playa del Carmen, del 4 %; y en Cancún, de 2.3 %.

Estas disminuciones también se reflejan en el Pacífico en Nuevo Nayarit (-4.1 %) y Cabo San Lucas (-1.3 %).

Quintana Roo confirma caídas

La disminución de la afluencia turística la confirman los registros de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), que en sus Sistema de Información Turística de Quintana Roo (Situr), también de consulta pública.

En su último informe ¿Cómo vamos en turismo?, reporta que en el periodo enero-septiembre de 2025 se observa un descenso de 4.1 % en la afluencia turística en comparación con el mismo periodo de 2024, con la llegada de 15 millones 34 mil 271 turistas al Caribe Mexicano, de los cuales sólo el 29 % son turistas extranjeros llegados por vía aérea.

La baja de afluencia se atribuye a que el movimiento de pasajeros recibidos en los aeropuertos del estado, principalmente el de Cancún, disminuyó de manera global en 3.6 % en ese período en comparación con 2024, principalmente por una caída específica de 4.5 % en la llegada de turistas extranjeros por vía aérea.

Esta caída se debió, sobre todo, a una baja de 5.46 % del turismo procedente de Estados Unidos y se refleja en que la ocupación hotelera promedio en Quintana Roo ha sido de 71.2 % en ese mismo período del año.

Falsa estabilidad

A pesar de lo anterior, en su presentación ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaun, y su comunicado del 11 de diciembre, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, presumió que octubre registró un récord histórico tanto en la llegada de visitantes como de turistas internacionales y, asimismo en su derrama económica.

En este sentido, dijo que en ese último mes contabilizado, arribaron 8.30 millones de visitantes internacionales, un incremento de 11 % respecto a 2024, y un gasto de 2 mil 440 millones de dólares, lo que representa un aumento de 9.3 % en comparación con el año anterior.

Igualmente destacó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025 ascendió a 28 mil 218 millones de dólares, un crecimiento de 6.5 % respecto a 2024.

“La solidez de los indicadores turísticos refleja algo más que crecimiento: demuestra la confianza internacional en México, en su estabilidad y en la visión que impulsa el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cada punto que avanzamos en llegada de visitantes, en divisas o en gasto promedio es una señal clara de que el país está en la ruta correcta”, aseveró Rodríguez Zamora respecto a esas cifras, que, sin embargo, ocultan la caída real que hay en el turismo de internación procedente de Estados Unidos.