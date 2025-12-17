Entrega Mara Lezama 3 mil 640 pavos a familias cañeras del sur de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

XUL-HA.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó su total respaldo a los cañeros del sur de Quintana Roo durante un evento de entrega de 3 mil 640 pavos a productoras y productores, en respuesta a una petición, una necesidad, para fortalecer a las familias en esta temporada navideña.

“Hoy estoy aquí porque sé que hubo días duros. Quiero decirles que hay Gobernadora para ustedes, que siempre hay una puerta abierta, que siempre cuando ha habido un flagelo, ahí hemos estado y ahí seguiremos estando desde un principio y hasta que culmine este gobierno humanista con corazón feminista” les dijo Mara Lezama en el Centro de Acopio SEGALMEX, en esta comunidad de Othón P. Blanco.

La entrega se realizó en atención a la petición de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar A.C. y la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar de la Ribera del Río Hondo, quienes solicitaron el acompañamiento del Gobierno del Estado para fortalecer a las familias agremiadas en el padrón cañero.

La gobernadora de Quintana Roo reconoció el trabajo de la caña y destacó las inversiones estatales para fortalecer la actividad por más de 35 millones de pesos, la entrega de cosechadora, insumos, dos biofábricas y gestión de plagas.

Mara Lezama explicó a las familias cañeras que gobernar significa administrar el dinero del pueblo, que siempre es insuficiente, “pero significa tocar vidas, acabar con la corrupción, hacer gobiernos honestos, escuchar con atención, cumplir y acompañar”.

Informó que en relación con el tema de la carretera de Bachilleres al ingenio se está trabajando y que será una realidad.

Este incentivo se otorga en un año particularmente complicado para el sector cañero, debido a la baja producción registrada en la región, lo que ha dificultado satisfacer las necesidades de miles de familias. Este sector representa una de las actividades económicas más importantes, generando empleo y desarrollo para la zona.

La entrega de pavos representa un acto histórico para las familias cañeras, al ser la primera vez que se realiza un apoyo de este tipo, reafirmando el respaldo del Gobierno del Estado y fortaleciendo un modelo de gobierno más justo, más fuerte y más próspero.

Durante el evento se recordó que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), han invertido 35 millones 529 mil 138 pesos en acciones para el sector, incluyendo la entrega de dos cosechadoras, ocho mil dosis de bioinsumos, dos biofábricas, diagnósticos de manejo integrado de plagas con el CICY, ocho mil 150 dosis de Serenade, así como el apoyo del IMSS para 1,241 productores, gestión impulsada por la gobernadora Mara Lezama.

En el acto estuvieron presentes los líderes cañeros Sergio Crisanto Morteo, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar A.C., y Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar del Río Hondo A.C., quienes agradecieron la respuesta de Mara Lezama.