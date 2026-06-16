Fiscal descarta motivaciones políticas en detención de exdirector de Tulum

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CANCÚN.- La detención de Lorenzo M., exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum, obedece exclusivamente a una denuncia por violencia familiar y no a motivaciones políticas o electorales, afirmó el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar.

Entrevistado sobre el caso, el titular de la Fiscalía General del Estado señaló que el exfuncionario enfrenta una investigación derivada de una denuncia presentada por su pareja sentimental, quien lo acusa de agresiones verbales y físicas.

De acuerdo con López Salazar, la víctima denunció que en una de las ocasiones fue golpeada con el puño en el rostro. Añadió que la mujer intentó documentar los hechos mediante una grabación con su teléfono celular, pero el ahora detenido habría forcejeado con ella para arrebatarle el dispositivo.

El fiscal indicó además que, posteriormente, Lorenzo M. acudió al domicilio de la denunciante para exigirle que retirara la querella presentada en su contra. Según la investigación, también habría ejercido violencia económica como mecanismo de presión.

El presudento fue capturado la semana pasada en la delegación Alfredo V. Bonfil, en Cancún, y posteriormente trasladado a Playa del Carmen, donde era requerido por una autoridad judicial.

Actualmente permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sin embargo, será durante la audiencia inicial programada para este miércoles cuando se determine su situación jurídica.

López Salazar rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta persecución política detrás de la detención y sostuvo que la actuación de la Fiscalía responde únicamente a la denuncia y a los elementos contenidos en la carpeta de investigación.

“El compromiso de la institución es actuar contra quienes ejerzan violencia hacia las mujeres, sin importar su cargo, actividad o filiación”, sostuvo.