Enjambre de abejas retrasa vuelo de Delta en el Aeropuerto de Cancún

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CANCÚN.- Un vuelo de la aerolínea Delta Air Lines registró un retraso temporal en el Aeropuerto Internacional de Cancún luego de que un enjambre de abejas se posara sobre una de las alas de la aeronave poco antes de su salida programada.

El hecho llamó la atención de pasajeros y trabajadores aeroportuarios, quienes observaron a cientos de abejas agrupadas en parte de la estructura del avión mientras permanecía estacionado en la plataforma.

Ante la situación, personal del aeropuerto aplicó los protocolos de seguridad correspondientes para proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores de tierra y garantizar el desarrollo seguro de las operaciones.

Tras permanecer bajo monitoreo, las abejas abandonaron de forma natural el ala de la aeronave, lo que permitió reanudar los procedimientos previos al despegue y continuar con el itinerario previsto.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente no representó riesgos para los pasajeros ni ocasionó afectaciones operativas significativas, más allá de una demora momentánea en la salida del vuelo.

Las imágenes del enjambre sobre el avión comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías y videos del inusual acontecimiento, generando sorpresa entre viajeros y habitantes de la región.