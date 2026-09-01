Tren Maya sufre percance al salir de Campeche; trasladan por tierra a 123 pasajeros

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya que cubría la ruta Cancún-Palenque sufrió un “percance de vía” apenas 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche, lo que obligó a evacuar y trasladar por tierra a sus 123 pasajeros, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este lunes y afectó el último vagón de la unidad, de acuerdo con información proporcionada por la administración del Tren Maya.

Tras detectar el problema, el maquinista detuvo la marcha conforme a los procedimientos establecidos y se inició la atención de los pasajeros, quienes permanecieron sin lesiones.

Mientras se realizaban las primeras maniobras, personal del Tren Maya proporcionó agua y alimentos a los usuarios.

Alrededor de las 16:00 horas comenzó el descenso de los 123 pasajeros, quienes fueron llevados nuevamente a la estación San Francisco de Campeche con apoyo del personal de la empresa.

Posteriormente fueron trasladados por vía terrestre hasta la estación Edzná, donde se dispuso que continuaran el recorrido hacia su destino a bordo de otro tren.

Hasta el momento, la administración del Tren Maya no ha informado qué provocó el incidente.

Para determinar las causas y circunstancias fue integrada la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, que inició una investigación técnica sobre lo ocurrido.

La empresa señaló que el resto de los servicios ferroviarios continúa operando con normalidad, aunque reconoció que las maniobras derivadas del incidente podrían provocar ajustes en algunos horarios o itinerarios.

En caso de modificaciones, indicó que los cambios serán comunicados a los pasajeros mediante sus canales institucionales.

El incidente se registró prácticamente al inicio del recorrido desde la estación San Francisco de Campeche y, pese a que obligó a interrumpir el viaje y movilizar por carretera a los pasajeros, no dejó personas lesionadas.