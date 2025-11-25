Quintana Roo se adhiere al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la adhesión de Quintana Roo al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”, impulsado por el Gobierno de México.

A través de un enlace, junto con las y los demás gobernadores del país y coordinado por la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández Mora, Mara Lezama reafirmó que Quintana Roo se mantiene como un gobierno humanista con corazón feminista, orientado a fortalecer las políticas de prevención y atención de las violencias de género.

Como ejemplo, la Gobernadora informó que, ya se reformó la Constitución en materia de igualdad sustantiva, pero también el acoso y el abuso sexual se persiguen de oficio en Quintana Roo. “Pero lo más importante, en este estado el compromiso es firme y claro que nos sumamos a su política pública frente a la violencia, justicia, frente a la intolerancia, dignidad, no, no a la violencia en contra de las mujeres”, afirmó.

Mara Lezama cerró su intervención en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con un exhorto a las mujeres quintanarroenses: “Si tú sufres violencia, cualquier mujer de cualquier edad, denuncia, no estás sola. Te lo dice este gobierno humanista con corazón feminista. Ahí está nuestra presidenta y aquí estamos todas y todos para defenderte. No estás sola, no a la violencia”.

La Gobernadora estuvo acompañada de la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, y de la diputada Jimena Pamela Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.