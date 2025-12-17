Gobierno de Playa del Carmen, reconocido a nivel nacional como el de mejor desempeño en Q. Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La administración que encabeza Estefanía Mercado volvió a colocar a Playa del Carmen en el centro de la agenda nacional, luego de recibir el reconocimiento como el mejor gobierno municipal en desempeño de todo Quintana Roo, otorgado por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Este importante logro consolida el trabajo que la administración municipal ha venido realizando y se suma a los diversos reconocimientos que la presidenta ha recibido en distintos rubros, gracias a un modelo de gobierno eficiente, con visión social y enfocado en resultados que impactan directamente en la calidad de vida de las familias playenses.

“Este reconocimiento es el reflejo de un equipo que está trabajando 24/7 en cada rincón de nuestro municipio”, expresó Estefanía Mercado, al subrayar que los avances alcanzados son resultado de una planeación estratégica, una correcta evaluación del desempeño y una coordinación efectiva entre todas las áreas del Ayuntamiento.

La alcaldesa reconoció de manera especial la labor de Rolando Méndez, secretario de Planeación, por su trabajo de coordinación y seguimiento de políticas públicas, clave para que Playa del Carmen se consolide como referente estatal en buen gobierno y desempeño institucional.

Bajo el liderazgo de Estefanía Mercado, el gobierno municipal ha impulsado una gestión cercana a la ciudadanía, fortaleciendo los servicios públicos, la seguridad, el desarrollo social y la planeación responsable, lo que ha permitido obtener evaluaciones positivas a nivel estatal y nacional.

De cara al próximo año, la presidenta municipal fue enfática al señalar que, “en 2026, el equipo de Playa del Carmen va por más, con más trabajo y más compromiso con nuestra gente”, reafirmando que este reconocimiento representa un incentivo para redoblar esfuerzos y seguir transformando el municipio.