Entrega Mara Lezama 70 apoyos funcionales para mejorar la movilidad y calidad de vida de personas en Chetumal

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CHETUMAL.- En una acción orientada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y pacientes que enfrentan secuelas derivadas del cáncer, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de 70 apoyos funcionales, consistentes en 50 sillas de ruedas y 20 mangas para linfedema, durante una jornada de Entrega de Apoyos Federales de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado (APABEP).

El evento, realizado en el Parque de la Mujer de Chetumal, benefició de manera directa a 70 personas y forma parte de un programa federal que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mara Lezama afirmó que estas acciones reflejan una forma distinta de gobernar, en la que la prioridad son las personas y no las estadísticas. “Una silla de ruedas no es un número; es una historia de vida. En este gobierno sí nos importan las personas, conocemos sus necesidades y trabajamos para mejorar y dignificar su calidad de vida”, expresó.

Asimismo, destacó que la entrega de mangas para linfedema forma parte de la atención integral que el gobierno estatal brinda a mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama, complementando otros apoyos como prótesis mamarias externas, estudios preventivos y servicios médicos especializados.

La gobernadora aseguró que estas acciones son resultado de las gestiones realizadas ante la Beneficencia Pública nacional y del trabajo coordinado con el Sistema DIF Quintana Roo.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que detrás de cada apoyo existe una historia de esfuerzo y fortaleza, por lo que su entrega representa mucho más que un beneficio material.

La directora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, Claudia Gómez Verduzco, agradeció el respaldo de la Gobernadora y del DIF estatal para ampliar el número de apoyos disponibles, al señalar que en esta jornada los beneficiarios incluso pudieron solicitar hasta tres distintos tipos de ayuda.

En representación de las personas beneficiadas, Ana Laura Arjona Martínez agradeció las gestiones realizadas para acercar estos apoyos a Quintana Roo, al señalar que una silla de ruedas le permitirá desenvolverse con mayor independencia y facilitará su movilidad dentro y fuera de su hogar.