Estefanía Mercado actúa con firmeza contra el maltrato animal en Puerto Aventuras

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PUERTO AVENTURAS.- En respuesta inmediata a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó este sábado un operativo de rescate de cinco perros y un gato que permanecían en condiciones de abandono dentro de una vivienda del fraccionamiento Puerto Maya, en la alcaldía de Puerto Aventuras.

La intervención fue coordinada por el gobierno de Playa del Carmen como parte de la política de protección y bienestar animal que impulsa la administración municipal, privilegiando la atención oportuna a los reportes ciudadanos y la salvaguarda de los seres sintientes.

“Atendimos de inmediato el reporte que recibimos en redes sociales sobre unos lomitos en Puerto Aventuras”, comentó la munícipe, quien estuvo acompañada por la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza.

En este contexto, explicó que personal del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ) de Playa del Carmen, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, llevó a cabo el rescate de cinco caninos y un felino, los cuales ya se encuentran bajo resguardo para recibir valoración médica integral, estudios veterinarios, alimentación, cuidados especializados y el tratamiento necesario para su recuperación.

La Presidenta Municipal supervisó personalmente el traslado y la recepción de los animales en las instalaciones del CENCAAZ, donde permanecerán bajo observación hasta que su estado de salud permita iniciar el proceso de adopción responsable.

“Seguiremos informándoles sobre su estado de salud y, cuando estén listos, iniciaremos el proceso para encontrarles un hogar lleno de amor y cuidados”, expresó Estefanía Mercado.

Asimismo, reiteró que en Playa del Carmen no hay espacio para la indiferencia frente al maltrato animal y que su gobierno continuará fortaleciendo las acciones de prevención, atención y protección de los seres sintientes, en coordinación con las autoridades competentes y con el respaldo de la ciudadanía.

Finalmente, la edil agradeció a las personas que denuncian este tipo de casos y contribuyen a proteger la vida de los animales.

“En Playa del Carmen, cada reporte cuenta y cada vida importa”, subrayó.