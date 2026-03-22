Lanza el PAN modelo sin “dedazos” para elecciones de 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció la apertura total de las candidaturas del partido a la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027, en lo que describió como una transformación profunda en sus mecanismos internos de selección.

Durante un acto en la Alameda del Sur, el líder panista afirmó que cualquier persona interesada podrá participar mediante un registro en línea. Indicó que, hasta ahora, cerca de 5 mil ciudadanos ya se han inscrito en la plataforma habilitada para este proceso.

En su mensaje, Romero aseguró que el PAN buscará posicionarse como la principal fuerza opositora frente a Morena, al señalar que competirán de manera directa contra el actual gobierno.

El nuevo método contempla distintas fases, entre ellas el registro digital, entrevistas, participación en foros y debates, así como encuestas finales que definirán a los candidatos. Estas mediciones incluirán tanto a militantes como a ciudadanos, con la intención de evitar designaciones desde la dirigencia.

El dirigente subrayó que ninguna candidatura estará reservada, ya que todas deberán ganarse mediante este proceso abierto, el cual —dijo— no tendrá marcha atrás.

Bajo este esquema, el PAN plantea una contienda basada en méritos. Entre los requisitos para aspirar a una candidatura se encuentran contar con credencial de elector, acceso a un teléfono móvil y buena reputación dentro de la comunidad.

Romero insistió en que este modelo busca dotar de mayor legitimidad a los abanderados del partido, al tiempo que criticó prácticas de selección en otras fuerzas políticas, donde —aseguró— existen candidaturas definidas de antemano.

También afirmó que este mecanismo será clave para competir en los comicios de 2027, con la intención de revertir lo que calificó como “mayorías artificiales” de Morena.

El líder panista advirtió que no se permitirá la participación de personas vinculadas con el crimen organizado dentro del proceso.

Asimismo, lanzó un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a romper presuntos vínculos entre actores políticos y actividades ilícitas, en particular relacionados con el robo de combustible.

En un posicionamiento institucional, el PAN sostuvo que el país enfrenta problemáticas como inseguridad, desabasto de medicamentos y concentración del poder, al tiempo que cuestionó la congruencia del oficialismo, al que señaló por casos de presunta corrupción, nepotismo y otros señalamientos públicos.

Cabe recordar que en octubre de 2025, la dirigencia encabezada por Romero anunció el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas, entre ellas el PRI, además de presentar una renovación en la imagen institucional del partido.