Entrega Mara Lezama domo en la Uqroo Campus Cancún

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de un domo en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), Campus Cancún, infraestructura destinada a fortalecer las actividades deportivas, culturales y de convivencia de la comunidad estudiantil.

Durante el evento, en el que se realizó el corte de listón y la entrega de balones a los jóvenes, la Gobernadora destacó que esta obra responde al compromiso de dotar a las escuelas públicas de espacios adecuados para complementar la formación académica de las y los estudiantes.

Dijo a las chavas y los chavos que el domo permite desarrollar actividades físicas y culturales, así como convivir en un espacio protegido de las condiciones climáticas, al considerar que el deporte y el arte contribuyen al desarrollo integral de las juventudes.

“Lo que se promete se cumple y aquí está el domo, está terminado, porque el dinero del pueblo debe de regresar al pueblo”, expresó Mara Lezama al referirse a la conclusión de la obra.

La Gobernadora también dirigió un mensaje a las y los universitarios, a quienes exhortó a practicar deporte, cuidar su bienestar y tomar decisiones responsables para construir su futuro.

Asimismo, los llamó a no permitir situaciones de violencia y a conducirse con responsabilidad en las distintas etapas de su vida, al subrayar la importancia de elegir caminos que favorezcan su desarrollo personal y profesional.

En la entrega participaron la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el coordinador de la Zona Norte de la Uqroo, Víctor Andrés Gaber; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.