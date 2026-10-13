García Harfuch anuncia seis nuevos centros penitenciarios en México; el primero estará en Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal construirá seis nuevos centros penitenciarios estatales, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios para personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para ampliar la infraestructura carcelaria y evitar problemas de sobrepoblación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que las nuevas instalaciones estarán ubicadas en Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, Estado de México y Nayarit.

El funcionario precisó que el primer centro comenzará a construirse en Sinaloa, mientras que los demás proyectos se desarrollarán durante la actual administración federal.

García Harfuch explicó que las instalaciones contarán con infraestructura de alta seguridad y sistemas tecnológicos destinados a fortalecer la vigilancia, el control de accesos y la supervisión de las personas recluidas.

Entre los mecanismos previstos se encuentran circuitos cerrados de videovigilancia, equipos de monitoreo, sistemas de inspección y dispositivos para inhibir señales de comunicación, con el propósito de impedir el uso de aparatos no autorizados dentro de los establecimientos.

También se contemplan módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con los delitos por los que se encuentran recluidas.

“Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de personas según su delito”, señaló el secretario.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el aumento de las detenciones realizadas por las autoridades ha generado una mayor demanda de espacios penitenciarios, por lo que consideró indispensable ampliar la capacidad del sistema.

La mandataria advirtió que la sobrepoblación representa un problema tanto para las condiciones de reclusión como para la seguridad de los establecimientos.

“No puede permitir sobrepoblación, por derechos humanos y por seguridad”, expresó al referirse a la necesidad de contar con instalaciones suficientes para albergar a las personas detenidas.

Sheinbaum confirmó que los seis centros penitenciarios serán construidos durante su gobierno y que su financiamiento estará a cargo de la Federación, sin recurrir a esquemas de inversión privada.

Además de los nuevos establecimientos estatales, anunció que se realizarán ampliaciones en centros penitenciarios federales para incrementar su capacidad y responder a las necesidades derivadas del crecimiento de la población recluida.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el proyecto busca mejorar la distribución de las personas privadas de la libertad, fortalecer los mecanismos de seguridad y contar con instalaciones que permitan una administración más adecuada del sistema penitenciario.

La construcción de los seis penales y las ampliaciones de los centros federales forman parte de las medidas con las que el Gobierno de México pretende atender la demanda de espacios generada por el incremento de las detenciones.