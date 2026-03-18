Entregan 90 viviendas en Chetumal como parte de programa federal

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó este miércoles, junto con el director general del Infonavit, Octavio Romero, la entrega de 90 viviendas en Chetumal, durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo.

Las casas se ubican en el fraccionamiento Centenario II y forman parte de un desarrollo habitacional de más de 600 viviendas, diseñado con servicios básicos y cercanía a escuelas, espacios deportivos y centros de salud.

Avanza programa de vivienda en Quintana Roo

Durante el enlace, la mandataria estatal destacó que este tipo de acciones permiten a más familias acceder a un patrimonio propio con certeza jurídica.

“Cada vez más familias hacen realidad el sueño de tener casa propia… y vamos por más: este año avanzamos hacia 62 mil viviendas en todo el estado”, afirmó.

Se trata de la quinta entrega de viviendas del programa federal en Quintana Roo.

Más desarrollos en puerta

Además, se informó que ya se prepara un nuevo proyecto habitacional denominado Las Gaviotas, que contempla la construcción de mil viviendas adicionales en la entidad.

Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan fortalecer el bienestar de las familias quintanarroenses mediante el acceso a vivienda digna.

Más de 180 viviendas ya entregadas

Por su parte, el titular del Infonavit detalló que el fraccionamiento Centenario II cuenta con un total de 624 viviendas, de las cuales 81 ya habían sido entregadas previamente y, con las 90 otorgadas este día, suman 181 casas asignadas.

El evento formó parte de los “Miércoles de Vivienda”, espacio semanal dentro de la conferencia presidencial.

A nivel nacional, el programa Vivienda para el Bienestar ha impulsado la construcción de 52 fraccionamientos, de los cuales 16 ya están concluidos y 12 más abrirán durante este mes.

Beneficiarios reciben llaves

Durante el acto en Chetumal, autoridades estatales y federales entregaron las llaves de su nueva vivienda a beneficiarios, entre ellos Itzel Prado Sánchez, quien recibió su casa como parte de este programa.