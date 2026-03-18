Plan B reduciría regidores en 8 municipios de Quintana Roo

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Un adelanto de los detalles del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum anticipa que en estados como Quintana Roo el límite máximo al tamaño de los ayuntamientos repercutirá en la pérdida de regidurías en 8 municipios del estado, incluyendo a Othón P. Blanco, donde está la capital del estado, Chetumal, con las únicas excepciones de Benito Juárez, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, el Congreso del Estado tendría que recortar poco más de una cuarta parte de su presupuesto actual, que se gasta casi al 70 % en pago de nómina de diputados y su personal, si se le ordena pasar de inmediato de 536 millones a menos de 400 millones de pesos el próximo año.

La propuesta del Plan B detallada este martes por la presidenta de México indica que se pondrán topes máximos de 7 a 15 regidores a los ayuntamientos dependiendo su población, así como sólo un síndico.

Según declaraciones del coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, la propuesta del Plan B sobre el tamaño de los ayuntamientos propone limitar el número de regidores de la siguiente manera: un máximo de 7 regidores en los municipios con hasta 60 mil habitantes; hasta 12 regidores en municipios de hasta 800 mil habitantes y hasta 15 regidores en aquéllos con más de 800 mil habitantes.

Impacto en seis municipios con menor población

Con lo anterior, los municipios de Othón P. Blanco y Playa del Carmen tendrán los mayores recortes, que serían de tres regidurías, ya que actualmente tienen 15 regidores pero no superan los 800 mil habitantes.

Los cabildos de Othón P. Blanco y Playa del Carmen no podrían tener más de 12 regidores, debido a que el primer municipio ronda los 250 mil habitantes y el segundo los 350 mil.

Municipios pequeños con menos de 60 mil habitantes también tendrán que reducir sus cabildos de 9 a 7 regidurías, como Tulum, cuya población se estima en 46 mil habitantes.

Lo mismo pasará en Bacalar, cuya población se estima en 43 mil habitantes; José María Morelos, con alrededor de 35 mil habitantes; Puerto Morelos, con 31 mil pobladores; Lázaro Cárdenas, con cerca de 30 mil habitantes; e Isla Mujeres, con 25 mil.

Debido al recorte de posiciones, el Congreso del Estado tendrá que determinar en la Constitución local qué tipo de regidores elimina, si los de representación proporcional o los de mayoría relativa, o cuántos por cada principio de elección, aunque ya el PT advirtió que no apoyaría la reforma si implica eliminar regidurías plurinominales, por lo que se supone que ese punto vendrá determinado en la reforma.

Estas reducciones de tamaño institucional se aplicarán a los nuevos ayuntamientos que sean electos en el 2027.

En cambio, el municipio de Benito Juárez, que ya supera el millón de habitantes, sería el único de en mantener sus 15 regidurías, el máximo establecido para municipios con más de 800 mil residentes.

Cozumel, por tener unos 88 mil habitantes, y Felipe Carrillo Puerto, con 92 mil, son de los municipios actualmente con 9 regidurías que podrán mantenerlas sin cambios con estas reglas.

Recorte presupuestal al Congreso

En el caso del Congreso de Quintana Roo, la reforma del Plan B propone establecer en 0.07 % del presupuesto total del estado el tope para sus recursos públicos asignados al año.

Lo anterior significará que tendría que recortar entre 26 y 27 % de su presupuesto actual de 536 millones de pesos, para reducirlo a menos de 400 millones de pesos el próximo año, dependiendo de si el aumento del presupuesto total del estado es como el de este año o si es menor conforme a la proyección de recursos futuros de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Lo anterior representaría un recorte de entre 140 a 149 millones de pesos al presupuesto del Congreso del Estado, el cual destina el 69 % a su gasto al pago de nómina de diputados y 631 empleados, mientras que 14 % se gasta en ayudas sociales, 12 % en servicios generales y 4 % en compras, según un análisis reciente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo,

Sin embargo, el recorte del Plan B en realidad será sólo para 12 congresos del total de 32 del país, y sin incluir a los 6 más caros.

También falta saber si la iniciativa les ordena aplicar la reforma de manera inmediata o de manera gradual como se hará con el recorte del presupuesto del Senado.