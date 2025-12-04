Entregan Mara Lezama y Octavio Romero acceso a hogares dignos para familias en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al entregar casas en los fraccionamientos Paraíso Maya y Arcos Paraíso, en Cancún, del programa Viviendas para el Bienestar acompañada por el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que sin duda representa un acto de justicia social, pero también de empatía y solidaridad.

Ante derechohabientes beneficiarios del Instituto que recibieron las llaves de su vivienda, la gobernadora Mara Lezama explicó que hablar de solidaridad es hablar de entender el problema que tienen muchos seres humanos que estuvieron relegados, abandonados, olvidados, ignorados o que no habían sido visibilizados y que han sido parte fundamental del crecimiento de este estado.

“Es decir, te veo, te entiendo, sé que necesitas un hogar y te tomo de la mano. Es la voluntad de un gobierno que piensa en la gente y trabaja con el pueblo y para el pueblo”, dijo la Gobernadora al reconocer el apoyo, el trabajo el equipo y la buena disposición del INFONAVIT por atender una necesidad en Quintana Roo.

Durante este evento, Mara Lezama también hizo notar la efiencia y rapidez como trabajó el INFONAVIT. “Hoy es un gran día porque detrás de cada escritura y detrás de cada llave que se entrega, hay una historia”, citó al ilustrar el caso de Isabel, quien a dos días de aplicar en la página del Instituto la llamaron, al cuarto ya estaba viendo la casa muestra, al quinto ya estaba firmando.

“En cinco días consolidó un sueño de muchos años, en este gobierno diferente, transformador, de la cuarta transformación. Esto es trabajar en equipo”, puntualizó al recalcar que estas casas transformarán la vida de quienes la reciben y sus familias.

Pero también expresó que permiten la co-construcción de paz, pues habrá seguridad de que quien antes pagaba renta, ahora no será desalojada; que quien vivía con sus padres o suegros, ahora lo hará de forma independiente y sin riesgo de conflictos. Y eso es vivir en una comunidad en paz.

Por su parte, el director Romero Oropeza destacó que Quintana Roo es el estado en donde el INFONAVIT está entregando más vivienda en todo el país, gracias al apoyo de la gobernadora Mara Lezama y las y los presidentes municipales.

Explicó que la meta en todo el sexenio era entregar 10 mil viviendas para los derechohabientes que ganan menos, con dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina. Cada casa así costaba un millón 200 mil pesos. Sin embargo, para bajar los costos y hacerlo accesible a los que menos ganan, la Presidenta Claudia Sheinbaum autorizó convenios con los Estados y Municipios para bajar el precio a 600 mil pesos promedio.

Eso se logró, añadió Romero Oropeza, al obtener suelo, quitando costos de permisos, licencias, derechos. Además, con los incrementos al salario mínimo, los trabajadores pudieron aportar más dinero con el 5% de sus aportaciones; se les quitaron 30 requisitos y hoy solo necesitan 3 condiciones: ser derechohabiente, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener vivienda.

Además, los jóvenes también pueden acceder a su vivienda, con solo tener 6 meses de cotizaciones, pueden ser padres solteros, madres solteras.

Finalmente, el director del INFONAVIT informó que la meta original eran 10 mil viviendas, pero por gestiones de la Gobernadora ya se llegó a 64 mil. Ya están firmadas casi 15 mil y se cerrará el año con 30, más de la mitad de la meta del sexenio y del próximo año.

Después de entregar llaves a beneficiarios, las autoridades recorrieron las casas y constataron calidad y comodidad. Fueron 125 viviendas en Paraíso Maya y 4 de 100 que tendrá Arcos Paraíso.

En la ceremonia de entrega Paraíso Maya estuvieron en el presidium Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez; Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Isabel Lara Macías, beneficiaria quien después de 10 años pudo obtener su casa; Viviana Aracely Huicab Maya, quien después de un año pudo acceder a una vivienda gracias al programa; Gonzalo Méndez Cordova, de 21 años de edad y con apenas 2 años trabajando; Sergio Ramos, quien esperó 7 años para tener una vivienda; y Gerardo René García Hernández, delegado regional del INFONAVIT en Quintana Roo.

En Arcos Paraíso, además de las autoridades, los derechohabientes Olga Lilia Castellanos, Abigail Ulloa, Ángel David Santos y Joel Díaz Gómez.