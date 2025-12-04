Estefanía Mercado acompaña entrega de apoyos de programas sociales del Estado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado visitó este miércoles el módulo instalado por la Secretaría del Bienestar (Sebien) para supervisar la entrega de máquinas de coser de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro), paquetes alimentarios del programa “Comemos Todos” y afiliación al programa “Salud Sin Tanto Choro”, una iniciativaque acerca atención médica directa, rápida y sin trámites complicados a las familias playenses.

La alcaldesa estuvo acompañada por el presidente honorario del DIF Municipal, Eduardo Asencio; la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez, y por la jefa de Programación Cultural de Faro, Sara Domínguez, con quienes constató el proceso de registro y la entrega de 350 equipos de costura.

Estefanía Mercado saludó y platicó con mujeres beneficiarias, revisó inventarios y verificó la operación del módulo de afiliación de “Salud Sin Tanto Choro”, uno de los programas sociales más reconocidos de su administración.

Este esquema de salud pública se financia con recursos propios del Ayuntamiento y opera mediante dos unidades médicas ya instaladas que brindan consultas médicas, atención preventiva sin burocracia, medicamentos, exámenes clínicos y hasta lentes.

Durante el evento, personal de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Quintana Roo, brindó orientación sobre el uso adecuado de las máquinas de coser modernas, facilitando a las participantes adquirir habilidades prácticas para fortalecer su oficio.