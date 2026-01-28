Inauguran base de la Guardia Nacional para reforzar seguridad del Tren Maya en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios del Tren Maya, este miércoles fueron inauguradas en Chetumal las instalaciones de la Cuarta Compañía del Segundo Batallón de Seguridad Ferroviaria del Sureste de la Guardia Nacional.

Durante el acto, el coronel Omar Hernández López, comandante del Segundo Batallón de Seguridad Ferroviaria del Sureste, explicó que este nuevo destacamento permitirá garantizar la operación segura del proyecto ferroviario en el sur del estado, así como mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado de la vigilancia.

Destacó que la nueva infraestructura brinda espacios adecuados para el descanso y desempeño de los elementos, cuya labor principal es salvaguardar la seguridad del Tren Maya y proteger a la población civil en las zonas por donde cruza el trazo ferroviario.

El complejo fue construido en un área aproximada de cinco hectáreas, con una inversión de 268 millones de pesos, y cuenta con edificios de alojamiento para el personal, comedor, cocina, oficinas administrativas, comandancia, depósito de equipo, área de resguardo de armamento, sala de juntas y estacionamiento para el parque vehicular y visitantes.

Asimismo, informó que están por concluir las obras de un complejo habitacional de 60 departamentos destinados a los elementos de la Guardia Nacional, sus familias y personal del Ejército asignado a las labores de seguridad, mantenimiento y operación del Tren Maya.

Con estas instalaciones, la Guardia Nacional fortalece su presencia en la capital del estado y consolida la estrategia de seguridad para uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sureste del país.