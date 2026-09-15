España pide extremar precauciones en Morelos tras asesinato de estudiante de 21 años

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MADRID.- El Gobierno de España mantiene a Morelos entre las zonas de riesgo para sus ciudadanos que viajen a México, debido al incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y los secuestros, una advertencia que ha cobrado relevancia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla.

La recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), actualizada el 24 de julio de 2026, señala que la inseguridad en México se refleja en una elevada incidencia de delitos violentos y dedica una advertencia específica a Morelos.

“Se asiste a un incremento de la violencia ligada al narcotráfico así como de secuestros”, indica el documento al referirse a la entidad.

Aunque las recomendaciones de viaje no tienen carácter vinculante, el Gobierno español pide a sus ciudadanos extremar precauciones, informarse previamente sobre las zonas que pretenden visitar y evitar desplazamientos nocturnos fuera de lugares poblados.

También recomienda mantenerse alerta ante posibles “incidentes imprevistos” y evitar recorrer en solitario sitios desconocidos.

La advertencia ha vuelto a cobrar atención después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada (UGR), quien se encontraba en México como parte de un programa de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven llevaba aproximadamente un mes en el país cuando fue asesinada en Cuautla. De acuerdo con la versión difundida por su familia, un hombre habría intentado robarle el teléfono celular, posteriormente la persiguió y finalmente la atacó con un arma blanca.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio.

Tras el asesinato, la Universidad de Granada decidió suspender la movilidad de estudiantes hacia la UAEM y ofreció opciones de reubicación a los alumnos que ya se encuentran en México.

Durante el primer semestre, la institución española cuenta con 17 estudiantes distribuidos en otras universidades mexicanas, mientras otros 24 tenían previsto incorporarse durante el curso. La universidad informó que quienes consideren que no existen condiciones de seguridad podrán solicitar un cambio de institución.

Laura Tacoronte, hermana de Claudia, cuestionó públicamente la información que recibió la joven sobre las condiciones de seguridad antes de viajar a Morelos y planteó por qué no fue advertida sobre antecedentes de violencia que habían involucrado a estudiantes de la universidad.

Su mensaje alcanzó amplia difusión en redes sociales, aunque posteriormente aclaró que sus señalamientos no pretendían convertirse en una crítica general contra México ni contra sus habitantes.

“Tampoco quiero que mi vídeo se interprete como un ataque a México y a la gente de allí”, expresó.

Según relató, Claudia estaba contenta durante su estancia en el país y se sentía acompañada por las personas que había conocido.

“Quiero que esto sirva para algo. Para alzar la voz. Ponerlo todo patas arriba como habría hecho ella para hacer algo bonito”, escribió Laura Tacoronte al explicar el propósito de hacer público el caso.

El asesinato ocurre además en un contexto de violencia contra las mujeres en Morelos. Durante los primeros siete meses de 2026 se registraron al menos 21 feminicidios en la entidad, de acuerdo con los datos citados sobre su situación de seguridad.

El caso de Claudia se suma a los asesinatos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, vinculados con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hechos que previamente habían generado protestas y paros estudiantiles para exigir mayores condiciones de seguridad.

El crimen de la estudiante española y la reacción de la Universidad de Granada han vuelto a colocar bajo atención las condiciones de seguridad que enfrentan estudiantes nacionales y extranjeros en Morelos, mientras el Gobierno español mantiene vigente su advertencia para quienes planean desplazarse por la entidad.