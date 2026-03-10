Estados Unidos prepara su día más fuerte de ataques contra Irán

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos prevé lanzar los bombardeos más intensos contra Irán desde que inició la ofensiva conjunta con Israel hace diez días.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

El Comando Central de Estados Unidos reforzó el mensaje a través de redes sociales al señalar que las fuerzas estadounidenses continuarán buscando y destruyendo los lanzamisiles iraníes.

“El régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los eliminaremos”, indicó la dependencia.

La intensificación de los ataques ocurre en un contexto en el que Irán ha comenzado a responder con ofensivas contra países vecinos, lo que Hegseth calificó como un acto de desesperación.

Según el secretario de Defensa, esta reacción ha llevado a que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos, permitiendo el uso de bases militares y derechos de sobrevuelo para las operaciones.

Israel intensifica ataques

Horas antes, Israel había bombardeado objetivos en Teherán y Isfahán, además de ordenar la evacuación de la zona industrial de Qom ante nuevos ataques.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva contra Irán continuará y lanzó una advertencia directa contra el régimen iraní.

“La ofensiva no ha terminado. Les estamos quebrando los huesos”, declaró.

Durante su comparecencia, Hegseth reconoció que siempre existe riesgo para las tropas estadounidenses, aunque evitó dar detalles sobre operaciones de búsqueda y rescate.

Asimismo, el Pentágono analiza la posibilidad de escoltar embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Advertencia de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán intenta bloquear el flujo de petróleo en esa vía marítima.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario aseguró que cualquier intento de cerrar el paso sería respondido con ataques devastadores.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escribió.

Las declaraciones se produjeron después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara un ataque contra un petrolero en esa zona durante el fin de semana y afirmara que el paso marítimo se encuentra cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.